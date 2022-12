Gruparea jihadistă Statul Islamic au folosit arme chimice în timpul ”califatului” autoproclamat, acuză experții ONU

Experţi ONU prezintă probe ale folosirii unor arme chimice de către gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) în timpul ”califatului” autoproclamat, se arată într-un raport dezbătut luni de către Consiliul de Securitate al ONU, relatează AFP.

Membrii United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Daesh (UNITAD) - echipa de anchetatori însărcinată să facă SI să dea socoteală pentru crimele pe care le-a comis - anunţă că a cules ”mărturii, probe digitale şi documentare” cu privire la folosirea noi arme chimice în Irak, în timpul califatului (2014-2019).

Experţii conchid că SI ”a produs obuze şi mortiere chimice, muniţie chimică pentru lansatoare de obuze, focoase chimice de rachetă şi dispozitive explozive imporizate”.

Ancheta viza ”finanţarea, aprovizionarea şi logistica (SI) şi legăturile acesteia cu elemente de comandament, o mai bună înţelegere a care erau presupusele instalaţii de fabricaţie, producţie şi folosire a armamentului în Irak, obţinerea unor informaţii suplimentare despre agenţii fabricaţi (...) şi vectorii folosiţi”.

UN ATAC ÎN 2016

Experţii s-au concentrat în special asupra unui atac, la Taza Khurmatu, la 8 martie 2016.

Ei anunţă că au cules ”o cantitate importantă de probe” şi anume ”state de plată şi elemente de corespondenţă” ale grupării jihadiste.

Echipa ”a examinat probe ale indemnizării unor familii pentru martiriul membrilor lor ucişi în timp ce manipulau arme chimice (...) şi înregistrări ale formărilor oferite (...) unor agenţi de rang înalt cu privire la folosirea unor substanţe chimice ca arme, şi anume dispozitive de dispersie chimică”.

Între produsele folosite se aflau ”fosfură de aluminiu, clor, bacteria Clostridium botulinum, cinaură, nicotină, ricină şi sulfat de taliu”.

În raport se subliniază asupra ”complicaţiilor medicale de care suferă în prezent locuitorii din Taza Khurmatu - în special boli cronice, cancere şi tulburări de reproducere”.

În acest raport, autorii revin asupra altor infracţiuni majore, şi anume atât violenţe sexuale în masă, persecutarea comunităţii creştine din Irak şi altor comunităţi, cât şi distrugerea patromoniului cultural şi religios.

În privinţa finanţării SI, UNITAD şi-a ”sporit semnificativ baza de elemente de probă împotriva acelora care, din rândul reţelelor comerciale de servicii monetare, au furnizat o susţinere logistică (SI) şi au obţinut profit de pe urma campaniilor vilente ale acestuia”.

”Legături funcționale au fost stabilite între reţelele de la Mosul şi Bagdad şi reţele regionale mai importante din Orientul Mijlociu şi din regiunea Golfului” Persic.

Există elemente care ”demonstrează o asociere stânsă” între lideri Si şi ”anumite întreprinderi de servicii monetare, care s-au făcut complice ale sistemului de extorcare de fonduri populaţiei locale, în care asigurau gestionarea şi transferul bogăţiilor jefuite”.

UNITAD a început totodată să examineze ”preluarea controlului şi exploatarea” petrolului irakian.

Jihadiştii au înfiinţat în 2014 un ”califat” într-o vastă regiune, de o parte şi de alta a frontierei dintre Irak şi Siria.

O coaliţie internaţională condusă de către Statele Unite a luptat împotriva organizaţiei jihadiste până când Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzi, au cucerit, în martie 2019, ultimul bastion SI, Baghouz, în estul Siriei, marcând astfel sfârşitul ”califatului”.

