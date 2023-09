Se lucreaza la foc continuu pe strazile din zona centrala a municipiului Oradea, pentru ca luni, 11 septembrie, cand va debuta noul an scolar, circulatia sa se poata desfasura in conditii cat mai apropiate de normal.Pe Tudor Vladimirescu se toarna stratul final de asfalt, pe tronsonul cuprins intre str. Duiliu Zamfirescu si intersectia cu Piata Unirii (colt cu cladirea Primariei Oradea), pe partea stanga, directia de mers spre B-dul Decebal. In urma cu o zi, a fost asfaltat sensul opus. ... citeste toata stirea