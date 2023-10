Alte două femei răpite de către teroriști pe data de 7 octombrie, au fost eliberate de Hamas luni, 23 octombrie, un oficial al militanților palestinieni anunțând că gruparea ia în calcul să redea libertatea a până la 50 dintre cei 222 de cetățeni israelieni și străini pe care îi ține prizonieri de la spargerea granițelor Fâșiei Gaza.

Anunțul de luni al Hamas cu privire la eliberarea lui Nurit Yitzhak Cooper (79 ani) și Yochved Lifshitz (85 ani) – ambele cu cetățenie israeliană – vine după ce vineri au fost eliberate Judith și Natalie Raanan (mamă și fiică, cu cetățenie americană și israeliană).

Hamas susține că le-a eliberat luni pe alte două femei din motive umanitare şi ca răspuns la o mediere a Qatarului şi Egiptului pentru situaţia ostaticilor, potrivit unei declaraţii făcute de Abu Ubaida, purtătorul de cuvânt al braţului armat al mişcării, pe canalul său de Telegram, relatează Reuters.

„Am decis să le eliberăm din motive umanitare şi din motive de sănătate precară... În ciuda acestui fapt, inamicul a refuzat să le primească vinerea trecută”, se arată în declaraţie.

Purtătorul de cuvânt al Hamas a adăugat că gruparea ia în calcul eliberarea a 50 de ostatici cu pașapoarte străine.

Hamas nu a precizat cetăţenia celor doi ostatici, sugerând totuşi că sunt israelieni. De asemenea, mişcarea islamistă a acuzat Israelul că "a încălcat de opt ori aranjamentele pentru operaţiunea de eliberare care fuseseră convenite cu mediatorii pentru ca aceasta să decurgă bine", arată agerpres.

Sâmbătă şi duminică, în teritoriul controlat de gruparea islamistă Hamas au ajuns 34 de camioane umanitare, conform unui oficial al Semilunii Roşii egiptene, citat de AFP sub rezerva anonimatului.

Statele Unite au sugerat Israelului să amâne lansarea ofensivei terestre împotriva grupării Hamas în Fâşia Gaza, în speranţa că s-ar putea da astfel mai mult timp negocierilor pentru eliberarea celor peste 200 de ostatici deţinuţi de gruparea islamistă, a scris duminică ziarul american New York Times, citând oficiali americani, relatează agenţia DPA.

Scopul este prevenirea de noi victime în rândul populaţiei civile şi asigurarea livrării ajutorului umanitar pentru populaţia palestiniană din Fâşia Gaza, supusă unei blocade israeliene totale.

Preşedintele american, Joe Biden, şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au căzut de acord la sfârşitul săptămânii trecute că Fâşia Gaza, sub asediu, va beneficia de un „flux continuu” de ajutor umanitar, a informat Casa Albă.

