Cutremur cu magnitudinea 6,9 în Papua Noua Guinee: Cinci oameni au murit și 1.000 de case au fost distruse VIDEO

Autoritățile au anunțat luni, 25 martie, că cel puţin cinci persoane au fost ucise şi aproximativ 1.000 de locuinţe au fost distruse de un cutremur cu magnitudinea 6,9 care a zguduit duminică zona de nord din Papua Noua Guinee, care se confrunta deja cu inundaţii, relatează AFP.

Cinci persoane au fost declarate decedate, dar bilanţul ar putea fi „mai mare”, a declarat pentru AFP Christopher Tamari, comandantul poliţiei pentru provincia Sepik de Est.

Guvernatorul regional, Allan Bird, a anunţat că „aproximativ 1.000 de case sunt pierdute”, adăugând că serviciile de urgenţă încă „evaluează consecinţele seismelor, care au provocat pagube” aproape peste tot în provincie.

Zeci de sate de pe malurile râului Sepik se confruntau deja cu inundaţii majore atunci când cutremurul s-a produs, duminică dimineaţa devreme. Fotografiile realizate după cutremur arătau case din lemn prăbuşite în ape.

