Un important parc din București va fi reamenajat: ”Malurile stau să cadă, aleile au luat-o la vale” VIDEO

Consiliul Local Sector 2 a adoptat joi, 21 decembrie, proiecte de hotărâre care prevăd o investiție de 70 de milioane de lei pentru reamenajarea unui parc important.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 2 au precizat, pe Facebook, că Parcul Naţional va avea noi piste de alergare şi de biciclete, promenadă pe apă şi hamace deasupra lacului.

Potrivit primarului Radu Mihaiu, parcul se află într-o ”stare avansată de degradare”, cu probleme care nu pot fi rezolvate prin ”mici intervenţii sau cârpeli”.

”Malurile stau să cadă, aleile au luat-o la vale, toate acestea necesită intervenţii capitale. Tocmai de asta am demarat o investiţie amplă şi de mai bine de un an lucrăm la documentaţiile necesare. Am avut consultări largi cu asociaţiile de profil, cu oamenii din cartier, cu arhitecţi şi acum suntem pregătiţi să începem transformarea. În sfârşit ştim cum vrem să arate Parcul Naţional. (...) În ianuarie lansăm licitaţia pentru execuţia acestei lucrări şi ne dorim ca anul viitor să avem contractul semnat şi spre sfârşitul verii să ne apucăm efectiv de treabă. (...) Va fi o investiţie mare, ce se va ridica la peste 70 de milioane de lei, cu accent pe refacerea lacului şi a malurilor lui”, a declarat Radu Mihaiu.

El a punctat că decolmatarea lacului, reconstrucţia zidurilor de sprijin şi transformarea insulei într-o zonă de habitat natural sunt doar câteva aspecte ale proiectului.

Radu Mihaiu a menţionat că promenada pe apă, pontoanele, hamacele pe lac şi alte facilităţi vor face din Parcul Naţional un loc nu doar ”plăcut, ci şi funcţional” pentru întreaga comunitate. Edilul a menţionat că autoritatea locală va reamenaja aleile, va îmbunătăţi vegetaţia cu specii locale rezistente la secetă şi va înlocui mobilierul uzat.

”Vom acorda o atenţie deosebită inclusiv echipamentelor de joacă, adaptate şi pentru copiii cu dizabilităţi. Proiectul nu se rezumă doar la infrastructură, el are şi dimensiune socială şi culturală. Piaţeta centrală, zonele de fitness şi sport, precum şi locurile de întâlnire vor spori coeziunea comunitară şi vor oferi posibilităţi diverse de recreere”, a adăugat Radu Mihaiu.

