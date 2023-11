România - Elveția, cote și ponturi pariuri pentru meciul care stabilește câștigătoarea grupei I

Arena Națională se va umple în așteptarea partidei dintre România și Elveția, din ultima etapă a preliminariilor EURO 2024. Partida este programată marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45.

Urna a doua valorică la tragerea la sorți a turneului final este în joc, iar ambele echipe vor încerca să încheie pe prima poziție în clasament. Momentan tricolorii conduc grupa I, după cum urmează:

1. România – 19 puncte

2. Elveția – 17 puncte

3. Israel – 12 puncte

4. Kosovo – 11 puncte

5. Belarus – 9 puncte

6. Andorra – 2 puncte

Mai mult echilibru după victoria cu Israel

Pe 18 noiembrie, România a reușit să o învingă pe Israel, la Felcsut, cu scorul de 2-1. George Pușcaș și Ianis Hagi au punctat și au dus tricolorii la turneul final. Selecționerul României s-a declarat mândru de elevii săi:

"Mulţumesc tuturor celor care au crezut în noi. Nu am avut timp să răspund la mesaje, dar le mulţumesc public tuturor. Fanii vor veni mâine nu doar să sărbătorească, erau pregătiţi să lupte alături de noi. Ştiu că au aşteptări mari şi îmi doresc să-i bucurăm. Datoria mea este în următoarele luni să pregătesc cât mai bine turneul final din Germania. Nu am plâns la calificare, dar am trăit emoţii puternice şi am fost mândru de băieţii mei."

Elvețienii pornesc cu prima șansă la București, însă diferența nu este una atât de mare. Unibet le acordă acestora o cotă de 2.05 pentru un eventual succes. România are o cotă de 3.75, iar un rezultat de egalitate este cotat cu 3.50.

Ads

Tensiuni în tabăra oaspeților

Selecționerul Elveției este posibil să nu mai conducă echipa la turneul final – în ciuda calificării. Murat Yakin este în pragul demiterii, în cazul în care naționala încheie grupa pe locul secund.

Elveția a arătat modest pe final de campanie, bifând 4 remize în ultimele 5 partide. Singurul succes pentru Xhaka & co. a venit într-un 3-0 pe teren propriu, cu Andorra. Succesul a fost urmat de un 3-3 cu Belarus, un 1-1 cu Israel și un 1-1 cu Kosovo, pe teren propriu.

În manșa tur, ce a avut loc pe 19 iunie, Elveția și România au remizat cu scorul de 2-2. Atunci gazdele au condus la pauză cu scorul de 2-0, grație dublei lui Amdouni. Introdus pe teren în repriza secundă, Valentin Mihăilă a redus din diferență în minutul 89. Jucătorul celor de la Parma a bifat dubla în prelungiri, din nou din pasa lui Olimpiu Moruțan.

Astăzi, Valentin Mihăilă este suspendat, după cartonașul roșu încasat în partida cu Israel.

Ads

Susținere masivă din tribune

Atmosfera în tribunele Arenei Naționale va fi una de sărbătoare. Suporterii naționalei vor să îi primească pe tricolori precum niște campioni, după calificarea la EURO 2024.

De asemenea, selecționerul Edi Iordănescu va efectua mai multe modificări în primul 11, pentru mai mult dinamism. Acesta își dorește un start perfect de partidă, iar un gol marcat devreme ar declanșa nebunie în tribunele Arenei.

Cu excepția meciului cu Kosovo, România a reușit să marcheze înainte de pauză, în toate partidele din preliminariile EURO 2024. Chiar și atunci, tricolorii au dominat în primele 45 de minute și au avut o posesie net superioară.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (L1160657W000330 ONJN, 18+, Joacă Responsabil!) și pot suferi modificări în orice moment.

Unibet este parte integrată a Kindred Group – o companie de top din domeniul jocurilor de noroc, cu peste 26 de ani de experiență. Obiectivul acestora este acela de a susține jucătorii într-o experiență de joc distractivă și sigură.