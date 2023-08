Netflix anunţă pentru luna august producţii noi precum: „Heart of Stone”, un thriller de spionaj internaţional, unde o agenţie globală de menţinere a păcii vrea să împiedice o hackeriţă să fure o armă periculoasă, cu Gal Gadot şi Jamie Dornan în rolurile principale; „Heartopper”: Sezonul 2, bazat pe îndrăgita serie de romane grafice de Alice Oseman, unde Nick şi Charlie îşi explorează noua relaţie; şi „One Piece”, o aventură pe mare, adaptare a celei mai bine vândute serii manga japoneză din istorie, semnată de Eiichiro Oda.

În plus, pot fi văzute: „The Lincoln Lawyer”: Sezonul 2 Partea 2, unde Mickey are parte de îndoieli, obstacole şi revelaţii; „Painkiller”, un miniserial ce reconstituie şi analizează originile şi urmările crizei opioidelor din America; „Depp v. Heard”, o serie documentară care examinează procesul care a pus pe jar Hollywoodul şi reacţia care a urmat în mediul virtual.

De asemenea, filmul românesc „Ramon”, cu Pavel Bartoş în rolul principal, este cea mai nouă adiţie pe platformă şi vine pe Netflix pe 2 august.

„Heartstopper”: Sezonul 2, din 3 august

Nick şi Charlie îşi explorează noua relaţie. Tara şi Darcy au parte de provocări neprevăzute, iar Tao şi Elle încearcă să-şi dea seama dacă pot fi mai mult decât prieteni. Cu examenele care se apropie, călătoria la Paris şi planurile pentru balul de absolvire, cei din gaşcă au destule de rezolvat în timp ce se pregătesc de următoarele etape ale vieţii, de noi prietenii şi de noi poveşti de dragoste.

Creat şi scris de Alice Oseman, filmul îi are în distribuţie pe: Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Rhea Norwood, Jenny Walser şi Olivia Colman.

„Heart of Stone”, din 11 august

Gal Gadot este Rachel Stone, singura agentă secretă care îşi poate ajuta puternica organizaţie internaţională de menţinere a păcii să nu-şi piardă cea mai valoroasă, dar şi cea mai periculoasă resursă, care poartă numele de cod: Inima. Regizat de Tom Harper, filmul îi are în distribuţie pe: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Jing Lusi, Paul Ready.

„One Piece”, din 31 august

Bazat pe cea mai bine vândută serie manga japoneză din istorie, semnată de Eiichiro Oda, „One Piece” este o aventură pe mare cum nu s-a mai văzut. De când se ştie, tânărul aventurier Monkey D. Luffy tânjeşte după libertate. Luffy îşi lasă în urmă satul natal şi porneşte într-o călătorie plină de pericole, în căutarea legendarei comori One Piece, pentru a deveni Regele Piraţilor. Dar, pentru a-şi împlini visul, Luffy va trebui să adune echipajul pe care şi l-a dorit dintotdeauna, să găsească un vapor, să verifice fiecare centimetru de ocean şi să devanseze marinarii, păcălind rivali periculoşi care-l aşteaptă la fiece cotitură.

Cu Iñaki Godoy în rolul lui Monkey D. Luffy, Mackenyu în rolul lui Roronoa Zoro, Emily Rudd în rolul lui Nami, Jacob Romero în rolul lui Usopp şi Taz Skylar în rolul lui Sanji, ONE PIECE este o aventură live-action cu piraţi, creată în parteneriat cu Shueisha şi produsă de Tomorrow Studios şi Netflix. Matt Owens şi Steven Maeda au rolul de scenarişti, producători executivi şi realizatori. Printre producătorii executivi se mai numără Eiichiro Oda, Marty Adelstein şi Becky Clements. Distribuţia anunţată anterior îi include pe Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward şi Chioma Umeala. Restul distribuţiei urmează să fie anunţat.

Realizat şi scris de: Matt Owens şi Steven Maeda, filmul îi are în distribuţie pe: Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar, Vincent Regan, Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward şi Chioma Umeala.

Seriale

„The Lincoln Lawyer”, sezonul 2, partea 2, din 3 august

Pe măsură ce procesul Lisei se apropie, Mickey are parte de îndoieli, obstacole şi revelaţii. Lorna şi Cisco îşi plănuiesc ziua cea mare, în vreme ce Izzy face paşi importanţi.

„Zombieverse”, din 8 august

În Seul, o epidemie cauzată de un virus al zombilor face ravagii. Cine va reuşi să facă faţă provocărilor, păcălindu-i pe morţii vii ca să scape cu viaţă?

„Painkiller”, din 10 august

Cauzele şi consecinţele epidemiei de opioide din SUA sunt expuse într-o dramă care îi urmăreşte pe vinovaţi, pe victime şi pe anchetatorul care caută adevărul.

„Behind your touch”, din 12 august

O veterinară clarvăzătoare şi un detectiv rezolvă împreună cazuri într-un orăşel, dar sunt puşi la încercare când descoperă misterul înfiorător al unui ucigaş în serie.

„The Chosen One”, din 16 august

Jodie, un băiat de 12 ani din Baja California Sur, descoperă că are puteri asemenea lui Iisus. Îşi va urma el chemarea pentru a-şi împlini destinul?

„The Upshaws”, Partea 4, din 17 august

Un serial de comedie în care o familie obişnuită de culoare din Indiana aspiră la o viaţă mai bună şi la un cămin fericit, în pofida dificultăţilor de zi cu zi.

„Who is Erin Carter?”, din 24 august

Viaţa unei britanice care lucrează în Barcelona scapă de sub control atunci când un jaf armat într-un supermarket îi scoate la iveală secretele şi trecutul violent.

„Ragnarok”, sezonul 3, din 24 august

Limita dintre bine şi rău e tot mai tulbure, iar forţa lui Magne va fi supusă testului suprem într-o ultimă bătălie colosală între zei şi uriaşi.

„Miss Adrenaline: A Tale of Twins”, din 30 august

O motociclistă preia identitatea surorii ei gemene dispărute ca să-i aducă în faţa justiţiei pe ucigaşii acesteia şi să afle adevărul din spatele separării lor.

Filme

„Soulcatcher”, din 2 august

Un contractor militar angajat să obţină o armă care transformă oamenii în ucigaşi sălbatici vrea să se răzbune când fratele lui cade victimă dispozitivului respectiv.

„Squared Love Everlasting”, din 23 august

Relaţia dintre un influencer excentric şi o profesoară cu picioarele pe pământ este pusă la încercare când un personaj din trecut ameninţă să le distrugă fericirea.

„You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, din 25 august

Stacy şi Lydia, prietena ei cea mai bună, plănuiesc petreceri de bat mitzvah extraordinare. Dar lucrurile o iau razna atunci când un băiat popular şi dramele din şcoală ameninţă să strice totul.

„10 Days of a Bad Man”, din 18 august

Un detectiv privat lovit de soartă trebuie să-şi croiască drum printr-o încrengătură de minciuni ca să afle adevărul despre o crimă petrecută într-o vilă.

„Killer Book Club”, din 25 august

Opt prieteni amatori de horror luptă să rămână în viaţă după ce un clovn ucigaş, care pare să ştie oribilul secret care-i leagă, începe să-i elimine unul câte unul.

„Choose Love”, din 31 august

Iubitul stabil. Alesul inimii. Vedeta rock plină de şarm. Pe cine va alege Cami? În această comedie romantică interactivă, viaţa ei amoroasă e în mâinile tale.

Documentare

„UNTOLD”, din 1 august

Serialul apreciat de critici „UNTOLD” revine cu Volumul 3, un eveniment de vară de patru săptămâni, care oferă noi perspective asupra unor poveşti incredibile din marea lume atât de complexă a sportului. De la box la fotbal şi scandalurile de dopaj, aceste noi poveşti aruncă o privire dincolo de titlurile din presă şi dau peste cap tot ceea ce aveai impresia că ştii. Episoadele vor fi lansate săptămânal, fiecare dintre acestea concentrându-se asupra unei poveşti axate pe personaje şi bazate pe mărturiile intime şi oneste ale celor implicaţi în evenimentele respective, totul pentru a dezvălui curajul, determinarea, dezamăgirile, triumfurile, dar şi umorul din spatele eforturilor vizibile.

„Ladies Firs: A Story of Women in Hip-Hop”, din 9 august

În acest serial documentar care aduce un omagiu deschizătorilor de drumuri, rapperi, creatori şi experţi descriu influenţa femeilor asupra muzicii şi culturii hip-hop.

„Down for love”, din 11 august

Acest reality-show reconfortant reprezintă o căutare emoţionantă a iubirii, în care câteva persoane cu sindromul Down trec prin încercările şi reuşitele întâlnirilor.

„Depp V Heard”, din 16 august

Prezentând în premieră mărturiile din ambele tabere, acest serial examinează procesul care a pus pe jar Hollywoodul şi reacţia care a urmat în mediul virtual.

„Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, din 30 august

Călătoriţi în jurul lumii alături de scriitorul Dan Buettner pentru a descoperi cinci comunităţi unice, în care oamenii duc o viaţă extraordinar de lungă şi vibrantă.

„Ramon”, din 2 august

Viaţa simplă a lui Ramon este dată peste cap atunci când urmează o femeie misterioasă în oraş şi e atras într-o serie de peripeţii haotice în afara legii.