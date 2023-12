Bătălia pentru pensii s-a încheiat. Războiul continuă!

.com

Nu a trecut bine furtuna iscată de votul în Parlament al legii pensiilor publice, că am intrat, fără să vrem, dar siliți de marea coaliție, într-un alt scandal, respectiv, de când se va aplica această lege.

După trei ani, în care, cu sprijinul celor 1000 de specialiști, au fost digitalizate dosarele de pensii, pregătindu-se bazele de date pentru calcularea în baza noii formule de calcul a pensiilor, aprobată acum în legea pensiilor, tot auzim oficiali din domeniu, care ar trebui să fie rezervați în declarații, dar fermi în privința termenelor de aplicare a prevederilor legii, cum că, e bine că s-a aprobat noua lege, dar ei tot mai au de digitalizat vreo 10% din dosare, după care trebuie să se aștepte apariția normelor de aplicare. În acel moment vor putea întocmi caietul de sarcini, pentru licitația privind softul de recalculare. Deci… luni bune, căci la asta se pricep, cel mai bine, onorabilii. Așa că, deja în presă au început să apară nuanțe asupra datei aplicării legii. Nimeni n-a spus că în presă sunt numai sfinți… sau cel puțin, eu nu am văzut sau auzit asemenea opinie. De asta e democrație.

Dacă, la început, când era în dezbaterea publică proiectul legii pensiilor, oficialii de la CNPP se întreceau în a devoala cum vor recalcula ei repede toate dosarele de pensie, astfel ca toți pensionarii să primească pensiile recalculate cât mai curând, pentru că ce era mai greu s-a făcut deja… acum se profilează o altă tragere de timp (nu în piept, ca în 2019…, încă), aceleași voci acum, după aprobarea legii în Parlament, afirmând că, ”începând cu luna septembrie 2024, se vor recalcula toate pensiile”. Deși legea intră în vigoare la 1.01.2024. Și că orice chestie legată de tehnica de calcul, durează, chiar dacă avem suportul celor 1000 de specialiști, despre care mi-e greu să afirm ceva relativ la expertiza dumnealor, dar nu cred că noțiunea pe care eu o atribui termenului de specialist IT, a fost și cea urmărită de cei care i-au angajat. Tarifele orare ale acestor oameni, dacă sunt specialiști IT, sunt de nivele greu de acceptat în lumea noastră obișnuită, și atunci mă întreb, cum au reușit cei 1000 de specialiști să lase ștacheta din domeniu, recunoscută și consumatoare de resurse masive, și să vină să presteze servicii la CNPP, cunoscută ca fiind conservatoare în ce privește modificarea procedurilor de lucru, mai vechi și mai puțin adaptate la automatizări rapide, iar cu plata propriilor angajați, nu s-a spetit să le asigure un nivel civilizat de salarii. Dovada - conflictul social din zilele trecute de la Casele de Pensii Publice. Iar pentru tariful orar al specialiștilor IT adevărați, pot fi consultate contractele de asistență tehnică pentru implementarea softurilor de baze de date în diverse domenii, care sunt publice, nu e nevoie de investigații pe surse.

Deci, bine ar fi să ne lămurească cineva, acum, nu prin vara viitoare, ce calendar de aplicare a legii propun domniile lor, să nu se spună că au fost forțați de opinia publică și că n-au putut calcula toate pensiile până în septembrie, că nu le-a ajuns timpul. D-na ministră a Muncii a declarat, de curând, că sigur, luna septembrie 2024 va cuprinde pensiile recalculate în plată, dar fără să susțină și din ce resurse bugetare se va face aceasta. Aia cu creșterea încasărilor la Bugetul Statului e echivalentă cu pasarea pisicii moarte pe peluza vecinului, care nu e din aceeași formațiune politică. Poate n-ar fi rău ca, din ianuarie 2024 să se facă publice toate încasările la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în Trezoreria Statului, să vedem și noi clar, ce efort bugetar real, ar trebui să facă Ministerul Finanțelor pentru plata pensiilor. în fiecare lună. Nu înainte ca pensiile speciale, pensiile de serviciu - M.I, MAPN SRI, SIE - pensiile agricultorilor și ale celor din cooperație, să fie eliminate din Fondul de Pensii, corect și clar, astfel încât aici să rămână numai pensiile pe contributivitate. Pentru singurul motiv, că niciuna din categoriile de salariați, menționați mai sus, nu au trimis la Fondul de Pensii sumele echivalente, egale cu cele ale celor care au contribuit ani buni din viața lor, pentru sumele primite ca pensie, lună de lună. Militarii din MAPN și MI au în contract obligația statului de a le asigura pensie, conform gradului militar activ. Nu au vină cei care au muncit în aceste domenii, vina este tot la decidenți, care s-au prevalat de prerogativele date de funcțiile, vremelnic ocupate, și au legiferat inechități care acum se răsfrâng asupra cetățenilor de bună credință, ce au contribuit la Fondul de Pensii, cu responsabilitate și speranța că, la seniorat, vor avea un trai decent. Iar celorlalți, alți decidenți, din teama să nu iasă în stradă cei necuprinși în Bugetul de Pensii, le-au asigurat din Fondul de Pensii, sume, chipurile, din subvenția dată de Ministerul Finanțelor pentru acoperirea deficitului Fondului de Pensii.

Furatul căciulii este sport național la noi, ar fi cazul să închidem acest tip de abordare, dacă vrem să fie apreciată munca, și contribuțiile la fondul de pensii chiar să conteze.

Sunt optimist din fire, mai ales când mă uit la ce sume ar trebui să recupereze Ministerul Finanțelor prin angajații săi, sume datorate conform legilor în vigoare, dar niciodată încasate de la rău-platnici.

Nu cred că d-lui Marcel Boloș i-ar trebui o experiență exhaustivă în managementul crizelor, pentru că nu este cazul. Cel mai simplu motiv de stimulare poate fi o țintă reală lunară, pentru mărirea procentului din PIB, rușinos de mic, 27%, la colectarea de venituri la Bugetul de Stat. Și dacă cineva nu realizează ținta, pleacă, de bunăvoie. Sigur se vor găsi alți specialiști, care vor putea schimba cifrele, exponențial. E simplu să venim la serviciu, mai greu e să facem ceva care să fie util națiunii. Și dacă nu avem experiența necesară sau tragere de inima pentru poziția ocupată, să lăsăm pe alții. Pentru că soarta a milioane de oameni, depinde de realizările acestor finanțiști, fără de care, lumea nu ar fi ajuns la stadiul actual. Războiul declanșat de clasa politică pentru acoperirea bâlbelor din timpul diverselor guvernări, nu se poate încheia cu înghețarea problemelor, ca în cazul vecinilor din est, în 2014.

Toată această perioadă, de după promulgarea Legii Pensiilor în Monitorul Oficial, a fost urmată de declarații sforăitoare ale oficialilor CNPP, despre cum ajută ei, ca în luna decembrie să nu fie vreo întârziere la plata pensiilor, cum asigură ei și sumele convenite pentru cei cu pensii mici a ajutoarelor diverse, obținute prin MIPE. Uitând să spună de ce nu au terminat cele 10% din dosarele de pensii de digitalizat, care trebuiau încheiate la 30 august 2023, uitând să spună că, după ce s-au lăudat cu ce bine o să le fie pensionarilor după recalculare, că sumele care le-au acordat ca ajutoare, sunt sub 50% din ceea ce ar fi trebuit să primească, în special cei cu pensii mici pe contributivitate, dacă domniile lor ar fi fost hotărâți și fermi în tratarea corectă a situației pensionarilor și ar fi respectat calendarul stabilit pentru intrarea în vigoare a legii pensiilor. Lipsa responsabilității politice i-a adus pe cei cu venituri mici, în situația să fie dependenți de aceste ajutoare. Dar după ce au văzut cât ar trebui să primească, după calculele noii legi, mediatizată în exces la TV, sunt sigur că își pun întrebarea, de ce așa târziu și de ce mai trebuie să aștepte încă 9 luni după promulgarea legii?

Credeți că nimeni nu-și face calcule cât a pierdut în aceste 9 luni numai, nu vorbim de anii trecuți în care nedreptatea n-a fost corectată? Lege în vigoare a fost, s-a prorogat… şi așa a rămas. Nu credeți că, chiar și cei mai puțin pregătiți, înțeleg că au fost manipulați, pentru interese politice de moment, și că n-or să iasă la vot numai pentru acele ajutoare. Eu, altă justificare nu găsesc, să dai majorări, ajutoare și în septembrie să acorzi recalcularea, când cel mai simplu ar fi fost recalcularea, care scutea de ajutoare mulți pensionari, deci economie la Buget, iar indexarea se putea face în septembrie, cu un procent corect pentru refacerea puterii de cumpărare. Indexarea înainte de recalculare va duce la mărirea inechităților, nu la eliminarea lor.

Nu spun că ele, ajutoarele, n-au contat deloc în economia fiecărei familii. E greu şi indecent, să faci asemenea supoziție, dacă ai 1500 lei/lună sau chiar 2000lei/lună. Dar față de ce ar fi putut primi dacă legea pensiilor ar fi fost pusă în vigoare din ianuarie 2024, să nu zic 30 martie 2023, cum era în PNRR, e greu să-i explici unui senior că trebuie să mai rabde 9 luni, când facturile cu utilități sunt cele cunoscute, mai mari decât cele din țări dezvoltate, când prețurile din supermarket-uri sunt în continuă creștere, în contradicție cu INS, care ne spune cum scade inflația în fiecare lună.

Justificări de genul că sunt familii care nu consumă 100kw/lună și factura lor nu depășește 60 lei/lună, e cel puțin ipocrită, dacă nu sfidătoare. Poate și de această dată se va găsi un demnitar de la putere să facă acest experiment, să stea o lună cu acest consum de energie, să ne demonstreze că se poate.

Lumea pe care încercăm s-o construim se bazează pe tehnologie, pe echipamente consumatoare de energie. Această energie a fost până acum doi ani accesibilă tuturor la nivelul de 0,15 lei/kw. Justificarea acestui preț, venea din investițiile făcute de zeci de ani în industria de profil, cu banii celor care acum sunt seniori. N+am auzit, în acea vreme pe nimeni să aibă probleme cu plata facturilor. Și acum ne vedem în situația că, pe banii noștri, alții iau plus valoarea, iar noi trebuie să suportăm deciziile grosolane, pe care nici o altă națiune nu le-a luat contra propriului popor, pe simplul motiv că, fiind la putere, nimeni nu poate să-i contracareze. Pentru că, mărind acest tarif, era obligatoriu să se facă corelarea cu salariile şi pensiile în plată.

Și noi acceptăm să plătim acest rapt, pentru că nu avem cine să ne apere. Avocatul Poporului este o instituție desuetă, Consiliul Concurenței… ce poți să mai spui, după atâția ani de “realizări”! ANRE …?!

Ministerul Finanțelor se bucură, că TVA și accizele din facturile de utilități cresc veniturile statului. Dar, cu toate astea, nu putem depăși 27% din PIB încasări la Bugetul de stat. Aici se vede ipocrizia decidenților, care indiferent cât se trage de la populație prin diverse metode, asta cu accizele fiind una dintre ele, au grijă să scadă încasările pe alte sectoare, să nu cumva să depășim cota fatidică de 27%. De doi ani, de când facturile au explodat, nimeni nu poate afirma că n-au crescut și încasările la Bugetul Statului. Dacă astea au fost folosite numai pentru compensarea facturilor plafonate, ar trebui o anchetă profundă la ANRE și la traderii de energie. Pentru că nu s-a auzit că salariile la energeticieni au sărit de 20.000 lei/lună sau că s-au investit miliarde de lei în noi capacități, care într-un an, cel mult doi, vor intra în funcțiune și vor scădea prețul energiei cu 30% sau mai mult.

O bătălie s-a încheiat. Războiul continuă. Pacea, în opinia mea, e dependentă de corelarea salariului minim pe economie cu coșul minim de consum din 2023. Toate celelalte probleme, sustenabilitate, inechități, se vor stinge ca și când n-ar fi fost. Decizia politică este esențială, acum în prag de an electoral, pentru ca diaspora să revină acasă. Cu oblațiile de rigoare, pe de-o parte ale decidenților, să existe proiecte mari de dezvoltare, care să absoarbă forța de muncă calificată, pe de cealaltă parte, cei plecați să aibă un motiv solid – banii, de asta au plecat – să se întoarcă. Şi să existe oameni politici capabili. care să-și asume responsabilitatea deciziilor dificile. Aștept cu mare interes proiectul de Buget pentru 2024. Acolo sperăm să vedem starea națiunii și modul de tratare al diverselor provocări, impuse de legislația aprobată. Acolo, dacă vom avea noroc, vom vedea oameni de stat adevărați, sau pasageri vremelnici, suiți într-un tren în care n-au ce căuta. Nu voi rata ocazia să-mi exprim opinia. Pe curând.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.