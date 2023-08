“Ce ați făcut cu banii noștri? Da’ cu viața noastră ce aveți de gând?” - întrebări curente ale seniorilor. Problema e – cine răspunde?!

.com

Clasa politică actuală a intrat într-o fundătură structurală, din care, se pare că, nu poate sau nu știe să mai iasă. Sau nu vrea, ar fi cel mai grav.

După un an și jumătate, în care, din prima zi de guvernare, s-au făcut promisiuni mărețe pentru grija față de seniorii țării, s-au anatemizat cei care au introdus procentul de 9,4% din PIB pentru bugetul de pensii, au amenințat că se duc la Bruxelles și-i vor convinge pe conducătorii UE că este înjositor acest procent, când toate țările membre UE au o medie de 12,9% din PIB, alocați pentru pensii, că inechitățile trebuiesc reparate de urgență prin trecerea prin Parlament a unei noi legi a pensiilor, pe scheletul Legii 127/2019, puțin îmbunătățită, prin punctele esențiale, vorba lui conu’ Iancu, dar niciodată intrată în vigoare, dețineau majoritate absolută în Parlament, vedem că dl. Prim Ministru Marcel Ciolacu a preluat problema pensiilor pe contributivitate și a anunțat public, că pe 20 august, a mers la Bruxelles cu miniștrii responsabili, de la Min. Muncii și Min. Finanțelor, să solicite modificarea acestui procent de 9,4% din PIB, scris de dl. Ghinea din calcule numai de dumnealui cunoscute, ca, de altfel, tot PNRR-ul. Până acum n-am văzut ceva concret, mai așteptăm.

Dacă n-ar fi vorba de viața mea și altora ca mine, mai că mi-ar veni să râd de ipocrizia de care au putut da dovadă guvernanții în acest an și jumătate, în care ne-au vândut iluzii, în care ne-au transmis că digitalizează dosarele de pensii, și nu le mai termină – acum, să vedem dacă 31 august, data finală ordonată de nouă ministră a muncii, se va respecta - au promis că vor finaliza proiectul legii pensiilor, și tot nu mai termină, parcă ar fi muncile lui Hercules, ei tot muncesc și nu se mai termină, fac promisiuni care mai de care mai fanteziste, toate cu un singur numitor comun – se vor întâmpla într-un viitor. Care viitor? Ei, haideți, ce vă grăbiți, aveți răbdare. Timpul se dilată, pentru unii. Pentru ceilalți… nu contează.

Între timp, inflația mușcă din minunata noastră viață, ca o fiară nesătulă. Și ca să fie pus și capacul pe oala existenței noastre, dezastrul creat de tratarea “profesionistă” a prețurilor la energie, gaze și combustibili și lipsa de reacție a organelor de reglementare, au contribuit decisiv la scăderea nivelului de trai, dus în zone în care nu spera nimeni că va mai ajunge, după o viață de muncă.

Ei bine, iată că se poate. Și dacă aș fi singurul care îmi exprim “gratitudinea” față de deciziile mirobolante ale guvernanților, ar putea fi voci care să creadă că am eu ceva cu cineva din mărimile zilei. Nu am nimic, mai puțin argumentul, solid zic eu, că dacă nu ești pregătit, nu intra în politică, scuze de genul ”nu mi-am dat seama că se poate întâmpla” și altele asemenea, declasează clasa politică, la un nivel, în care derizoriul pare o stare evoluată. Intrarea in politica este obligatoriu însoțită de transparența decizională, de expunerea în media, neexistând conuri de umbră, decât sub copacii înfrunziți. Riscurile meseriei…

După minunile care se discută în guvern, am văzut o reacție a d-lui profesor Mircea Coșea, din care redau un pasaj:

“La nivelul economiei mari, înainte de a face un buget, te gândești ce ai de făcut în acest an, ce faci cu bugetul ăla? Cu ce îl alimentezi? Cu ce îl utilizezi? În cazul nostru, al oamenilor care ținem această țară, că plătim impozite, statul trăiește pe noi, ne canibalizează, ne dă salarii ca să le dăm înapoi, ne dă pensii că să le dăm înapoi, ne dă electricitate ca să plătim niște facturi atât de mari încât unii nu pot să mai suporte, iar alții nu mai au bani pentru alte lucruri.”

Prin fraze simple, pline de conținut, a exprimat, în toată ”splendoarea”, existența noastră, sub guvernarea coaliției PSD-PNL. Poate tocmai pentru că sunt așa de bine relatate, conflictele enunțate nu sunt luate în seamă de politicieni, măsurile sunt amânate sine die, vorba proverbului “câinii latră, caravana trece”. Ce exemplu mai bun vreți, decât cel a d-lui Marius Budăi, care, după ce a cerut 4 luni termen de grație din noiembrie 2021 pentru calendarul de aplicare al Legii 127, a uitat de ea, și s-a apucat de o nouă lege, pe care, într-un an și jumătate, n-a reușit s-o “închege”, cum spunea un domn de la Finanțe, pe vremuri. Când un politician își dă cuvântul, și dacă izbucnește războiul, ce a promis, musai trebuie să facă, altfel este un parvenit, ca mulți din clasa noastră politică, starea națiunii fiind tratată ca și rubrica meteo de la știri, pe probabilități.

Mai mult, în decembrie 2022, când de fapt ar fi trebuit să introducă noua lege în Parlament, conform calendarului din PNRR, a avut grijă să dea, pe șest, o OUG de prelungire a prorogării Legii 127 cu încă 4 luni, adică din septembrie 2023 până în ianuarie 2024. N-a mai contat atunci, că i-a jignit, în multe ocazii, pe partenerii de coaliție, pentru acea prorogare neinspirată. A mai perorat la începutul acestui an, că a discutat cu cei de la Bruxelles și că procentul de 9,4% nu se mai ia în considerare. I-au promis lui, mai marii de la Bruxelles.În scris… nimic.

A mai promis că pe 15 iulie, publică proiectul legii pensiilor și legii salarizării unitare, pentru consultare cu societatea civilă, nu ca alții. A plecat din funcție înainte de 15 iulie, și a uitat să spună ceva despre ce a făcut, ce a lăsat în lucru, ce n-a terminat. Îl așteptau cei de acasă și nu putea să întârzie.

Și acum vedem că dl. Marcel Ciolacu s-a dus la UE tocmai pentru acest procent, de 9,4%. Asta da eficiență, după un an și jumătate. N-a putut anticipa, ce face dl. Budăi atâta amar de vreme?

De problemele din piața energiei nu se mai ocupă nimeni. Dl. Burduja are proiecte mărețe – Mintia, Complexul Rovinari și altele – pe la domnia sa nu se aude câte falimente au apărut în economie, cât de distorsionată este piața, ce calvar trebuie să suporte populația cu plafonarea neinspirată a d-lui Virgil Popescu, tot așa ca dl. Ghinea, din calcule numai de el știute, dar acceptate de ceilalți colegi din guvern, căci așa creșteau, fără eforturi, colectările la Bugetul de stat. Și acest lucru putea fi înțeles, dacă, după o perioada, onorabilii care s-au bucurat de aceste venituri suplimentare, veneau și spuneau că redistribuie parte din ele în Bugetul de Pensii, pentru corectarea inechităților, pentru compensarea efortului făcut în 2022, an de criză. Da’ de unde! Pare ca acest domn nu a prea fost atent la evoluțiile economice curente, și totuși a fost numit într-un post cheie pentru economia actuala si viitoare. Performanță, nu glumă!

Dl. Câciu a tăcut mâlc, și când a fost vorba de majorarea pensiilor din 2022, ianuarie, și când a încasat banii, nu puțini, din majorarea prețurilor energetice. Și dacă vorbea, e greu să crezi că îl înțelegea cineva. Nu e dl. profesor Coșea. La fapte, nu mai e cazul să discutăm, se vede în bugetul 2023…

O să spuneți că sumele colectate trebuiau pentru plata furnizorilor din piața energiei, care erau obligați prin ordonanțele – vreo trei, parcă – să livreze la prețul plafonat, când prețul din piață era mai mare. Și ar fi trebuit recompensați traderii cu diferența. Aici am câteva obiecții:

1. Care piață? Aia care a clocit-o dl V. Popescu și a miruit-o dl. Cîțu, nu are legătură decât cu un grup de interese financiare, reglementarea fiind făcută numai în avantajul traderilor. Dacă mai scoatem și perla, că s-au legat de Bursa de la Viena, pentru energie, și de cea din Olanda, pentru gaze, ambele controlate de un concern rusesc, cunoscut pentru “corectitudinea” sa, în piețele în care a intrat, vedem că, dacă ar fi să fim corecți, ar trebui ca cei care au făcut reglementările așa de bine, în funcționarea Bursei Energetice, să și plătească diferențele pe care traderii le pretind. De rotirea între ei a cantităților de gaze, combustibili, a energiei care putea fi achiziționată din piața locală – se cunosc toate capacitățile de producție, nu e fizică cuantică să faci totaluri, e numai aritmetică - nu s-a mai auzit nimic, deși autorități cu atribuții clare în domeniu, au deschis anchete. Și? ...

V-am mai spus, reglementatorii își iau salariile de la firmele de profil energetic din economie.

2. Cum să faci o plafonare a prețului, cel puțin la energie electrică, la de 4 ori prețul de producție? Și să vii să spui că protejezi consumatorii casnici. Inteligența guvernanților a depășit aici orice așteptare. După ce modifici un input care influențează economia națională, onest și corect era ca să modifici și nivelele de salarizare și pensii, cu procente corelate cu creșterea valorii kilowattului, legiferată de tine, guvernant. Asta se întâmplă în orice democrație consolidată. Ei, aici e problema. Suntem…?

Ce au făcut domnii din guvernul Ciucă? Au dat ordonanțe peste ordonanțe, pe plafonarea prețurilor la energie, dar au uitat să coreleze salariile și pensiile corespunzător. Furnizorii s-au străduit să-și adapteze soft-urile de facturare luni de zile, urmare a “clarviziunii guvernamentale în domeniu, după care au bombardat clienții cu facturi, una după alta. Dar nimeni nu s-a sesizat să oprească distrugerea inimii oricărui sistem economic, sectorul energetic, slabele luări de poziție, față de aberațiile d-lui V. Popescu, s-au stins înainte de a produce vreun efect. Noroc cu rocada…

3. De când s-a schimbat guvernul Ciucă și a venit guvernul Ciolacu, prețurile la energia electrică în piața caracteristică ajunseseră mai mici ca în 2021, înainte de criza energetică.

Plafonarea nu a fost corectată în jos, cum ar fi fost corect fata de clienți, ba mai mult, chiar Hidroelectrica, având contracte cu consumatorii casnici pe 1 an calendaristic, la preț de 0.62 Lei/kwh brut, a modificat tariful, justificând că trebuie să se încadreze în OUG a Ministerului Energiei, încă din ianuarie 2023, deci înainte de expirarea perioadei contractuale. Toate facturile lor vin la 0.72 lei/kwh, la care mai adaugă ce le impune ANRE, că așa e frumos. Ce conta că doar în aprilie a.c. ar fi putut, din p.d.v. contractual să mărească prețul, conform OUG a Ministerului Energiei. Dar, până și piața luptă împotriva dumnealor, prețul la energie în aprilie și mai, s-a dus sub cel din 2021. Ghinion, cum ar zice un politician care, la fel ca ceilalți, pe care poporul i-a votat, a confirmat în funcție, după cum am văzut…

Din toate aceste argumente, nu pot decât să dau dreptate d-lui profesor Coșea, că încrederea în deciziile statului se prăbușește. Și o dată pierdută, nici că o mai recuperezi.

Dacă nu s-au convins până acum, că nu mai pot continua să prelungească situația mizerabilă în care pensionarii au fost târâți, mi-e greu să cred că vor sparge norma până la sfârșitul anului, îndreptând toate deciziile neinspirate, luate tot de domniile lor. Pentru că alții, pricepuți și cu experiență, nu au acces, acolo sus.

Acum, când e tot mai aproape aplicarea viitoarei legi a pensiilor, cum numai la noi se poate întâmpla, apar noi cifre despre statistica condusă de INS, pe criterii greu de înțeles, ca și cum ei n-ar trăi în această țară, și ni se comunică inflația pe 2022, de 13,4%, când toată lumea a sesizat că, datorită politicii energetice dezastruoase a guvernului Ciucă (asta e când ești șeful guvernului, trebuie să-ți asumi și greșelile), inflația a fost, cel puțin, mai mare de 17%, dacă nu chiar de 20%. Iar acum, când trebuie compensată acesta inflație, pentru păstrarea puterii de cumpărare, onorabilii de la INS ne afundă și mai tare, cu cifre care nu acoperă, ca de obicei, pierderea cauzată de inflație. Din experiența mea, nu populația este cea care generează inflație, de ce trebuie ea să suporte, din propriul buzunar, greșelile guvernanților, e greu de înțeles. Iar când vine vorba de compensare, introduc tot felul de condiționalități aranjate, ca tot mai puțin din ce se colectează la Bugetul Statului, să se întoarcă la cei care au contribuit. Rezultă un singur principiu respectat de guvernanți: dacă nu avem bani, nu vă dăm, lasă, că vă descurcați voi, cumva. Ce s-a întâmplat în ianuarie 2023, se va repeta și în ianuarie 2024. Motto-ul: atâta ne permite situația economică. Dacă n-ar fi vorba de viețile oamenilor, ar fi amuzant, cum ascund mizeria sub preș, spunând că e curat în casă.

Am mai spus de multe ori, dacă legea salarizării unitare va statua un venit decent, compatibil și comparabil cu ce se întâmplă la nivel european, vor fi bani și pentru pensii. Productivitatea, marotă care ni se tot pune în față când cerem ceva, acum e greu de invocat, e clar că măsurătorile nu aveau coordonate corecte. Singura condiție să mai păstrăm forța de muncă în țară, este să dați salarii corecte pentru munca prestată, aveți comparații din piețele dezvoltate. Nu mai fiți hulpavi, că situația se răzbună, pe voi mai puțin, poate la alegeri, dar pe noi, oamenii simpli, plătitori de taxe, ne lovește ca taifunul.

Examenul pe care trebuie să-l treacă actuala guvernare este că pentru toată lumea din acestă țară, să existe o lege nediscriminatorie privind dreptul la pensie, în raport de munca prestată și contribuțiile vărsate în activitate, suplimentele acordate unor categorii profesionale trebuind fi cuprinse în salariul din timpul activității, funcție de care se calculează apoi, ca pentru toată lumea, drepturile la pensie, astfel ca nimeni să nu conteste nivelul acestora. Costurile generate de pensiile speciale, adâncesc și mai mult nedreptățile create de clasa politică trecută și actuală, pentru diverse avantaje iluzorii. Ca sa nu mai vorbim de egalitatea în fața legii, stipulată de Constituția României, pe care cu atâta ardoare o apară, când le convine, membrii Curții Constituționale a României.

Excesele pe această zonă, duc la neîncredere și mai mare în clasa politică, generează plecări din țară a forței de muncă calificată, fără șanse de înlocuire. S-a văzut substitutul cu forța de muncă din afara UE. Samsari veroși, puși pe căpătuială, de conviență cu responsabili din autoritățile în domeniu, au împânzit țara cu mii de oameni, veniți pentru un trai mai bun decât în țara lor, inducând o distorsionare în piața muncii, slaba calificare fiind caracteristica de bază a forței de muncă importate, efectele epidemiologice urmând să fie suportate de un sistem sanitar, nepregătit pentru problemele generate de starea de sănătate a celor importați.

Și asta numai datorită încăpățânării de a ține sub limita traiului decent, necalculat, tot de acel INS, care ne minte că inflația a fost de 13,4% în 2022. Dar când trebuie să calculeze coșul minim, n-o mai face, ascunzându-se în chichițe legislative, pe care parlamentarii nu au timp să le rezolve, de 2 ani. Buni băieți! Cine știe, poate n-au vrut să-și strice vacanța (sau vacanțele), nu le era de folos coșul, chiar asa, calculat. Ei folosesc Samsonite, pentru bagaje de pânză în concediu.

Nu vor exista învingători în această luptă a creșterii nivelului de trai, vor fi numai perdanți, dacă până la sfârșitul anului nu vor fi votate legea salarizării unitare și legea pensiilor, și aplicate înainte de sosirea frigului. Nu oricum, sper că am fost înțeles. Baloanele de încercare, sugerez politicienilor să le lase în seama meteorologilor, lor chiar le folosește. În politică, tactica asta denota labilitate și lipsă de viziune macro-economică. La procentele aruncate, in diverse canale media, mă refer. Inclusiv cel al d-nei Pârcălabu, de zilele trecute, care este în același registru. Viitorul e frumușel, dar nu e chiar așa de roz, s-au refăcut calcule și le-a dat cu virgulă, deci se mai reduce procentul datorat inflației, singurul care poate fi aproximat. Urmează teoria omului sau oamenilor providențiali, fără de care ne-am duce de râpă. Parcă am mai văzut filmul ăsta.

Perdanți, o dată, noi, contribuabilii, care nu vom putea exista decent în țara noastră, în care am muncit și plătit obligațiile impuse de stat, și apoi, guvernanții, care în 2024 se vor trezi că, la vot vor avea o mare surpriză, nu vor putea realiza o majoritate pentru alcătuirea guvernului fără partidele extremiste, care vor acapara tot mai mulți votanți. Se vede cu ochiul liber, fără sondaje, priza partidelor de nișă în opțiunile electoratului. Pentru că la nivelul de educație actual, e greu să ceri rațiune și discernământ unui popor batjocorit, înfometat și înfrigurat, de ani și ani. Și iarna e aproape…

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

