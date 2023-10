Pensii – “Promettre c’est noble, tenir c’est bourgeois” – partea a doua. Sau de ce a trecut un an degeaba… nu pentru toți. Numai pentru seniori

Am scris în ianuarie 2023 prima parte a titlului articolului, fără să mă gândesc că vremurile vor impune și o parte a doua. În mintea mea, de om care respectă legile țării, își achita obligațiile sociale la timp, am crezut că cei cu putere de decizie vor citi ce am scris și măcar vor cauta să evite greșelile trecutului, pe care sper că le-am relevat cu acuratețe. Dar anul care mai are puțin și trece, văzând evoluția evenimentelor majore, care ar fi trebuit sa schimbe cursul descendent al nivelului de trai, toate astea m-au determinat să reiau ce am semnalat din ianuarie, ca să fie clar pentru toată lumea ce grijă au guvernanții, indiferent de orientarea politică, față de seniorii acestei țări.

Până la rocada partidelor la guvernare, am avut neplăcuta surpriză să constat că noua lege a pensiilor care trebuia să intre în vigoare în 30 martie a.c., conform jalonului trecut de domnul Ghinea în PNRR, nici măcar nu a fost elaborată. Nu a fost găsit timp să fie “închegată”, poate și din motivul, speculez aici, ca nu cumva să fie meritul PNL, aflat la guvernare, cu premier liberal, pentru aprobarea legii. Ar fi bună ca scuză de incompetență, dar niciodată crezută. În cele 6 luni din 2023, n-am văzut nici o admonestare măcar, din partea premierului față de subalternul său, ministrul Muncii pentru neachitarea de obligații incluse într-un document oficial important. Să fi fost înțeleși?! ...

Bun, a venit domnul Ciolacu de la PSD, premier, din iunie 2023. Domnul Budăi a promis solemn că la 15 iulie și legea salarizării unitare și legea pensiilor vor fi publicate în dezbatere publică. A mai promis că dosarele de pensii vor fi finalizate până în 31 august 2023, deci, ce mai, totul era în termen. Acela decis de dânsul, nu cele care erau scrise în PNRR. Domnul premier Ciolacu s-a declarat foarte hotărât să rezolve urgent restanțele legislative. Și atât a fost.

De prorogarea legii 127, făcută pe șest în 28 decembrie 2022, de același domn Budăi, nu s-a învrednicit să ne vorbească, pentru că dânsul era în convorbiri intense, ba cu cei de la Banca Mondială, consultantul pentru legea pensiilor, ba cu Comisia Europeană, pentru modificarea PNRR- vezi procentul de 9,4% din PIB alocat pentru pensii, valabil zeci de ani, deși PNRR încetează în aplicare și decontare, în 2026. Asta, dacă nu era acaparat de televiziuni cu declarații lacrimogene, despre cum se gândește zi și noapte la “părinții și bunicii noștri”. Cu munca… relația era întâmplător sinonimă cu denumirea ministerului. Și atât.

Prin martie, când termenul se apropia și, din motive numai de dânsul știute, legea nouă nu era gata, într-un briefing al guvernului din martie a.c., declara decizia sa de a pune în aplicare Legea 127 un pic modernizată, dar fără a avea discuții în acest sens, în coaliție sau măcar în partidul care l-a susținut. Niciodată însă n-a spus că nu va întocmi proiectul de lege a pensiilor publice. A lucrat la el până în ultima clipă. Așa demnitar… mai rar. Declarația sa este și acum publicată pe gov.ro, nu este vreo invenție.

Noroc că în iulie, scandalul cu azilele de bătrâni (tot perorara dânsul că are un respect deosebit pentru ei), l-a îndepărtat din funcție, și odată cu plecarea sa, toate promisiunile privind termenele au rămas în aer, noua ministră a Muncii, după câteva săptămâni, declarând că a dispus două comisii care să se ocupe de elaborarea legii pensiilor și legii salarizării unitare. Deci, ca și când problema asta era o măruntă chestiune procedurală, a trecut aproape anul și suntem ca la început. Din asta nu se înțelege că cineva își bate joc de această parte a societății, nu, pur și simplu nu au avut timp să se întâlnească, să discute, să ia decizii în termenele, prevăzute în angajamente ce condiționează plăți ale tranșelor din PNRR. Nu de asta s-au angajat să guverneze, ci pentru avantajele funcției, din păcate. Nu toți. Să mă scuze cei care nu se simt vizați, și chiar își fac sarcinile la care s-au angajat. Și sper că sunt mulți.

Și nici nu a rezultat din vreo decizie politică sau administrativă, că cineva ar fi împotrivă să repună în vigoare legea 127 aprobată și publicată în Monitorul Oficial, ea putând fi ușor amendată cu modificări care s-o facă și mai bună decât ne-a fost lăudată. Singura vina a acestei legi este, că cum o prind guvernanții ca trebuie să intre în vigoare, cum o prorogă. Ei știu de ce.

Ca să mai treacă timpul, onorabilii guvernanți caută tot felul de variante noi la formula de calcul a pensiilor, pe care le expun în mass-media, pe vechiul și simpaticul principiu: “ Gogule, fă-te că lucrezi”.

Deși procentul de 9.4%, am fost asigurați inclusiv de premier, a dispărut, vedem că în noiembrie se preconizează o deplasare la Bruxelles a celor de la Ministerul Fondurilor Europene, pe lista discuțiilor fiind și acest procent, din nou. Nu mai poți spune acum în 2023, că la așa salarii cum sunt azi în plată la Ministerul Fondurilor Europene, n-ai cum să angajezi specialiști bine pregătiți, căci aș fi considerat cel puțin tendențios. Și atunci unde e eroarea? Sau “specialiștii” sunt din cei care au făcut servicii partidelor și trebuiau recompensați. Timpul ne va lămuri, căci de la onorabili… slabe speranțe. Pentru că dacă acel procent ar fi fost eliminat într-adevăr, sunt sigur că guvernul s-ar fi repezit să pună legea 127 în vigoare, să rezolve odată inechitățile, care se tot adâncesc. Ori scările au fost prea înalte, ori pianul prea greu…Ceva nu s-a legat.

Digitalizarea dosarelor de pensii a ajuns o epopee fără sfârșit. Lăsând la o parte că această problema trebuia rezolvată de Casa Națională de Pensii, indiferent dacă erau obligați de vreo lege sau nu, pentru că în secolul 21 să lucrezi cu adeverințe dactilografiate, copii xerox, ștampile și documente autentificate de nu știu cine, este, dacă nu ridicol, cel puțin ilar. Dar poate mă înșel eu. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, în afară de faptul că a fost parte la angajamentul luat de domnul Budăi, cu termenul de 31 august (oricât ar fi fost de specialist în pensii domnul Budăi, sigur l-a întrebat pe domnul Baciu, subalternul sau, dacă termenul e fezabil. Măcar atât.), după ce a trecut termenul, ne-a tot prezentat, seara, la TV, cum se dau ajutoarele pentru cei cu pensii mici, cum se plătesc la timp pensiile. Noroc cu presa, care a publicat știrea că s-a introdus spre aprobare prelungirea din septembrie, cu încă un an, a celor 1000 de specialiști IT. La ce i-or mai fi trebuind? O vrea să digitalizeze și la alte entități vecine, că la noi…a rezolvat-o. Sau aproape.

Ca după aceea, domnul Baciu să ne informeze, că în luna octombrie s-au apropiat de 4 milioane de dosare finalizate, respectiv 90%, sperând că până la apariția noii legi a pensiilor să termine și restul de 10%. Și atunci de ce toată mascarada din vară, cu termene precise, ferme, ca apoi să se dilueze și nimeni să nu fie tras la răspundere. Termenul comunicat de domnul Budăi nu-l obligă și pe dânsul? E vorba de comunicare guvernamentală, nu de vreo prăvălie fără scară.

Și dacă ne gândim că tot domniile lor au spus că sunt 4,2 milioane de pensionari cu pensii până în 3000 de lei, mă întreb, ce era de digitalizat atât de mult?

Se vede și aici același profesionalism, ca și în alte instituții ale statului, în loc să arhiveze milioane de dosare (spațiu, noxe, boli profesionale, etc.) să țină ocupați oameni pentru gestionarea acestora, ar fi trebuit, cu puțin interes și știință de carte din partea decidenților, să fi început digitalizarea dosarelor din 2004, cel puțin, (de atunci erau instrumente de tehnologia informației performante la prețuri modice, cu care se putea rula procesul) și acum nu mai trebuia să facem efortul bugetar pentru cei 1000 de IT-ști, singura condiție fiind ca cei din departamentele IT al Caselor de Pensii, să fie chiar ceea ce scrie în fișa postului. Și un pic de finanțare, care se putea găsi, dacă exista preocupare reală de rezolvare a anacronismului situației.

Ce o să se facă domnul Baciu dacă domnul Ciolacu, prin nu știu ce artificii, scoate legea pensiilor în noiembrie (așa a promis), o trimite la Parlament, și domnul Președinte al României o promulgă de Crăciun? Aplicarea ei nu poate fi amânată, destul s-a tot tras de timp (sau de bani, nu e clar, ne-o lămuri cineva, cândva), iar pentru noi pensionarii, asta e cel mai scump și scurt ca mărime, de care dispunem.

Majorarea plafonului de la care se impozitează pensiile - o altă promisiune, de data asta a PNL, care s-a dus ca și când nici n-ar fi fost. Nu PNL-ul, promisiunea. Spuneam în ianuarie, în prima parte, că zbaterea celor de la PNL nu are sorți de izbândă, pentru că nu au avut studiu de impact la promovarea proiectului. Deci, cum am spus, s-a mai dus un an degeaba și suntem ca la început. Și atunci, iar întreb, de ce ne tot mințiți că o să ne fie bine, și că numai la asta va gândiți? Asta în timp ce facturile la energie sunt de nesuportat, cu toată plafonarea ipocrită făcută parcă în bătaie de joc, prețurile la alimente, combustibili sunt în continuă creștere, deși s-au dispus tot felul de măsuri administrative, de care se pare că mediul de afaceri nu ține cont. iar nouă ni se spune pe canalele media că i-am depășit pe unguri la PIB/locuitor, mai avem puțin și îi depășim și pe polonezi. Poate ar fi cazul să se refacă puntea cu lumea noastră, cea reală, căci politicienii, sus în stratosferă, uitându-se în jos, de departe, văd că toată lumea e fericită și are de toate.

Salarizarea, singura care ar fi putut asigura creșterea pensiilor la nivelul coșului minim, calculat și cunoscut de toții guvernanții, este o încercare grea pentru aceștia, pentru că incumbă procese, diferențe de condiții de lucru, tot felul de protecții care trebuiesc compensate cu bani, deci sincer eu nu cred că o să vedem curând o lege a salarizării unitare, mai ales că ar trebui să fie corelată și aceasta cu coșul minim pe care trebuie să-l calculeze INS, dar mai așteaptă un pic… până în 2024. De ce? Pentru că poate.

Importul de forță de muncă din Asia - s-a dovedit nerentabil, cu consecințe în plan sanitar, economic. Dorința de îmbogățire a oamenilor de afaceri este orbitoare, nu lasă loc de reflecție la ce se va întâmpla cu țara asta, nu dau salarii corespunzătoare epocii în care trăim, concetățenilor lor, determinându-i să plece în număr mare peste graniță, angajând în locul lor, îmi pare rău s-o spun, dar asta e realitatea, necăjiți ai sorții din Asia sau de aiurea, care speră să scape de marasmul din țara lor, fără ca, din punct de vedere profesional, să aibă vreo tangență cu meseriile care se cer pe piața muncii. Cine a angajat acești expiați știe despre ce vorbesc, numai autoritățile nu cunosc realitățile și dau aprobări de contigente de străini, pe bandă rulantă. Sunt pentru comunitățile unde locuiesc, adevărate bombe epidemiologice (9-12 oameni într-o garsonieră, greu de descris cum e).

Cei șase milioane de conaționali plecați în UE și Marea Britanie, nu au plecat de bine ce le era aici, fără ca nimeni să analizeze realist cauzele și să ia măsuri de stopare a exodului, cum s-a făcut la medici. La ei, pentru că eram în pericolul să rămânem descoperiți complet, cu cel mai delicat domeniu, s-a putut. La alte categorii nu se poate.

Dacă cineva din guvern crede că plusvaloarea vine din importul de forță de muncă îndoielnică, și restul se bazează pe consum, se înșală amarnic. Nu pot să nu-l amintesc pe domnul profesor Mircea Coşea, care în august, a admonestat guvernul dur pentru măsurile așa zis sociale pe care vroia să le ia. A avut mare dreptate, căci prețurile sunt și mai mari față de vară, dar inflația, calculată tot de INS, a scăzut scriptic.

Știrea că 500.000 de români s-au întors acasă, vehiculată prin media, nu este confirmată de oficiali de la Ministerul Muncii, ar fi trebuit să explodeze colectarea la CASS. Sau nu-și dau seama, că sumele se duc în Bugetul Consolidat al Statului, și nu stă nimeni să vadă cât s-a colectat din cauza CASS.

Sper că doamna Raluca Țurcan să nu mai fie supărată că, după ce a făcut excedent la Bugetul de Pensii Publice (cum o fi reușit?), i-a transferat d-lui Cîțu în fondul de rezervă la dispoziția premierului, și cu toate astea a fost ocolită la noul cabinet, motiv pentru care a cerut returnarea sumei de 3 mld. lei. Și nu e glumă. S-a făcut vreo anchetă, unde sunt banii, cine se face vinovat? Parcă nu era legal să muți sume în cadrul Bugetului, de la un capitol la altul, există și sancțiuni dure pentru cei culpabili. Probabil că aici nu e nimeni de vină. S-or fi dus și aceștia după zecile de miliarde împrumutate în perioada guvernării PNL-USR, pentru care, la fel, nimeni nu răspunde și nu știe unde s-au dus banii. În afară de cei plătiți pentru vaccinurile Covid…

Ce să mai spui despre ce vor să facă cu pensionarii, dacă între ei nu se comportă ca o echipă corectă și loială, dornică să refacă nivelul de trai al populației, deteriorat de “intemperiile” economiei, de multe ori provocate chiar prin deciziile guvernanților. Vezi criza energetică, cu toate consecințele din economie. Nu era destul că a apărut din cauza conflictului din Est, a trebuit să fie îngroșată și decidenții noștri. Cum să nu profiți, dacă poți să te căpătuiești, bătându-ți joc de restul. Asta da filozofie de viață.

A venit și frigul, începe iar calvarul cu facturile la gaze și energie electrică, și nu știu dacă PIB-ul ridicat în ceruri, numai cel pe locuitor, nu tot, că nu e de unde, ne va salva cumva, noi având tot pensiile pe care le merităm. Pentru că nu facem nimic să gândim când punem ștampila de vot pe un candidat sau altul. Mergem cu turma. Și culegem ce am semănat. Un lucru e sigur, un 2019 nu va mai fi. De asta am intitulat articolul așa, poate vor înțelege odată decidenții că nu putem fi păcăliți, decât o dată. A doua oară… e prostie.

Oare cum va fi la tura următoare, din 2024? Educația și civilizația deosebesc națiunile, fundamental, se vede cu ochiul liber diferența expusă la TV zilele acestea, cu evenimentele din Orientul Mijlociu. Din păcate, dacă nu ne trezim și nu refacem punțile rupte din angrenajul societății, acolo o să ajungem. Deja mici “reglări de conturi”cu săbii și cuțite, sunt la ordinea zilei prin orașele mari ale țării. Dacă ignoranța capătă teren tot mai mare, ne vom trezi că țara pe care am construit-o în timpul activității noastre de o viață, a dispărut, liberul arbitru, impostura și tupeul, fiind cele mai tari asset-uri.

Nimic n-ar fi mai simplu decât ca domnul Ciolacu să-și ia rolul în serios, să pună în vigoare Legea 127 îmbunătățită sau așa cum e, să pună pe cei de la Casele de pensii în fața unui instrument cu care să poată recalcula pensiile, ca până în februarie 2024 să putem avea rezolvată problema. Și după aceea e vreme și de aplicarea cotei de inflație, dacă apucă INS s-o calculeze, și de fine ajustări. Iar groaza de facturile umflate cu pompa se va estompa, pentru că nimic nu se compară cu incertitudinea creată de bâlbâielile rezolvării inechităților dintre pensiile românilor. Nimeni nu a spus că numai PNRR va fi în măsură să aibă drept de decizie pe speță.

Neîndeplinirea jaloanelor, puse cu furca de domnul Ghinea, duce la neîncasarea tranșelor de bani. Cu răspunderea corespunzătoare, conform funcției. Legea 127 este valabilă, este promulgată și nu are nevoie decât să fie repusă în vigoare. După, puteți veni cu noua lege, care va peria eventualele scăpări conținute în Legea 127. Câștigăm cel mai de preț asset pentru noi, pensionarii - TIMP.

Poate de data asta, vă aplecați asupra problemei și o veți rezolva, chiar și după 6 luni de când ar fi trebuit să fie aplicată.

Nu vă fie frică! Aveți o șansă să fiți menționați în istoria țării ca cei care ați corectat nedreptățile create, din păcate, tot de semeni ai noștri. Și, cred eu, nu-i puțin lucru. Pentru oricine.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

