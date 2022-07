Viceprimar trimis in judecata de DNA. Ca sa ajunga in functie, si-a santajat colegul de partid cu filmulete deocheate

Pentru a fi ales viceprimar intr-o comuna de la poalele Ceahlaului, un individ l-a santajat pe colegul de partid, amenintandu-l cu publicarea unor inregistrari compromitatoare. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a lui Ion Buzdea, viceprimar al comunei Poiana Teiului, judetul Neamt, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de santaj in forma continuata si acces fara drept la un sistem informatic. ... citeste toata stirea