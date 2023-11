Cum poți scăpa de ploșnițele de pat. “Cea mai eficientă metodă. Insecta moare imediat”

Ploșnițele de pat tind să devină o problemă tot mai acută. După ce țari precum Franța sau Coreea de Sud au declarat un adevărat “război” acestor insecte, și românii se plâng tot mai des că locuințele lor au fost infestate.

Potrivit experților, se observă o ”escaladare” a numărului cazurilor, deoarece ploşniţele sunt tot mai rezistente la insecticide. Este și motivul pentru care oamenii caută soluții alternative.

Pe un grup de suport creat pe Facebook, un utilizator a împărtășit metoda folosită de un prieten de-al său din America.

“Cum a scăpat un amic american de ploșnițele luate chiar din Paris (de la hotel, nu din autobuze) - temperatura e cea mai eficientă metodă, nu implică chimicale, etc:

spălat așternuturile, etc. cu apă fierbinte (sau pentru cei care au uscător e mai simplu)

adus temperatura în casă, sau măcar în dormitor, la 50 de grade pentru cel puțin 60 de minute (insecta moare imediat la expunere la 50 de grade, însă temperatura nu e uniformă prin pereți, ouăle pot rezista mai mult, etc. Dacă nu reușiți, măcar 45 de grade dar un timp mai lung (peste 4 ore, la temperaturi mai mici rezistă mai mult timp insectele)”, a scris bărbatul pe pagina Ploșnițe de pat - pacostea cea de toate nopțile.

Acesta a lansat și un avertisment în acest sens. Un consum prea mare de energie electrică ar putea crea probleme rețelei de alimentare.

“La el a venit o firmă cu niște sobe portabile pe butelii. Însă probabil în lipsă merg și aeroterme, etc. (atenție însă să nu supraîncărcați prizele și rețeaua, nu mai mult de una pe fiecare circuit). Nu știu ce firme există în România, însă ideal ar fi una să găsiți de genul asta, care folosește metoda termică.

Din păcate, o să fie greu iarna de ridicat temperatura așa de mult, mai ales în camere mari.

UPDATE: am găsit temperaturile exacte:

The lethal temperature (LTemp99) for adults was 48.3 °C, while LTemp99 for eggs was 54.8 °C. Adult bed bugs exposed to 45 °C had a LTime99 of 94.8 min, while eggs survived 7 h at 45 °C and only 71.5 min at 48 °C. We discuss differences in exposure methodologies, potential reasons why bed bugs can withstand higher temperatures and future directions for research”, a mai dezvăluit autorul postării.

Tehnica expusă pe Facebook a fost însă contestată de câțiva comentatori. Unii consideră că este dificil să elimini în totalitate insectele, mai ales că cele mai multe stau ascunse adânc în pereți sau în spații înguste.

“Foarte interesant studiul. Din păcate, americanii și statele de "rang înalt" folosesc tot felul de floricele pentru că nu au acces la insecticide. Nu poți să-și cumperi nici dacă vrei, iar firmele de dezinsecție taxează mii de € per ședință.

Referitor la temperatură, da, funcționează în studii subiective, în care ploșnițele și ouăle sunt expuse în mod direct la temperatura dorită, dar cele din perete, cele de sub plinte, în special sub paturi fără acces, temperatura nu o sa ajungă aproape niciodată la cât îți dorești.

În schimb, recomandarea mea e să ne folosim de tot ce ne stă în putință să scăpăm. Să nu uităm că temperatura la care acestea mor poate fi și cu minus, deci faptul că iarna scade la -10°C asta poate fi considerat un tratament termic foarte bun în special pentru haine, așternuturi etc. scoase pe balcon sau expuse timp de câteva zile la îngheț”, a scris cineva la postarea despre tehnica folosită în America pentru a scăpa de ploșnițe.

