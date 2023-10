"Am avut de 4 ori". Chinul luptei cu ploșnițele: ”M-am trezit în mijlocul nopții și am găsit o insectă mică așezată pe perna mea, uitându-se la mine”

Recenta isterie legată de invazia de ploșnițe a început în Paris, unde au fost raportată prezența insectelor în zone publice, cum ar fi trenuri sau cinematografe. Au existat îngrijorări că ploșnițele s-ar putea se răspândi în alte zone, inclusiv în Regatul Unit și SUA.

Subiectul este dezbătut în presă, iar Insider.com a publicat mărturia unei tinere care a trăit de 4 ori coșmarul invaziei cu ploșnițe.

"Am avut ghinionul să am de patru ori infestare cu ploșnițe"

"Am avut de patru ori infestare de ploșnițe de pat. Am învățat să acționez rapid, să am încredere în câinele antrenat să detecteze aceste insecte și să investesc într-o protecție pentru saltea.

În vara anului 2018, m-am trezit în mijlocul nopții și am găsit o insectă mică așezată pe perna mea, uitându-se la mine. Am țipat, am zdrobit-o cu un șervețel și m-am uitat mai atent.

Da, era o ploșniță.

Aceasta nu a fost prima mea întâlnire cu aceste insecte parazite. În cei 34 de ani de când locuiesc în New York City, am avut ghinionul să fac această descoperire care îți întoarce stomacul de patru ori, în trei apartamente diferite.

Prima dată, am refuzat să cred că este adevărat, până când câinele antrenat să detecteze ploșnițele de pat a făcut o adevărată paradă în dormitorul meu. A doua oară, am găsit o căpușă în spatele patului în ziua Îndrăgostiților. A treia oară, un nou coleg de apartament s-a mutat cu ele. Vara anului 2018 a fost a patra oară - și nu sunt atât de naivă să cred că va fi ultima."

"Am început să am din nou vise despre ele după ce am citit despre presupusa infestare din Paris"

"În general, insectele în sine sunt inofensive - ele nu transmit boli, iar înțepăturile lor nu provoacă în mod obișnuit probleme grave de sănătate. Cu toate acestea, există o paranoia unică și acută care însoțește experiența cu ploşnițele. De fiecare dată, timp de zile și săptămâni după ce au dispărut, fiecare senzație a corpului și fiecare firimitură de murdărie mă aruncau într-un vârtej, convinsă că s-au întors.

Mai recent, am început să am din nou vise despre ele după ce am citit despre presupusa infestare din Paris.

În timpul Săptămânii Modei din capitala franceză, au apărut rapoarte despre observații în cinematografe, trenuri și chiar la Aeroportul Charles-de-Gaulle. Au apărut videoclipuri care păreau să arate mici insecte maro în transportul public, iar interviurile cu oamenii de pe stradă reflectau o isterie crescândă. "Am fost foarte atent când am urcat în tren astăzi, să văd dacă sunt ploșnițe pe scaunul meu", a spus un călător.

Oficialii francezi nu au făcut prea mult pentru a calma frica, iar observații au fost raportate și în alte orașe franceze. "Nimeni nu este imun", a anunțat Emmanuel Grégoire, primarul adjunct al Parisului, într-un mod amenințător la sfârșitul lunii septembrie.

Acum, locuitorii din Marea Britanie și SUA se întreabă dacă urmează să fie următoarele victime. Este de înțeles. Dar să fiu prima care vă asigură: Ploșnițele sunt deja aici. Au fost aici de mult timp. Și vor rămâne o vreme."

"Ce am învățat din timpul petrecut în tranșeele cu ploșnițe"

"Prevenția este cheia, dar, în mare parte, ploșnițele de pat sunt rezultatul ghinionului.

Cel mai bun mod de a trata ploșnițele este să le eviți în totalitate.

Le place să se ascundă în mobilier și îmbrăcăminte folosită. Cea mai eficientă metodă de a ucide ploșnițele și ouăle lor este căldura la temperaturi înalte, deci dacă cumperi haine dintr-un magazin second-hand, le poți pune la uscat într-o mașină de spălat timp de 30 de minute, până la o oră, când ajungi acasă. Dacă găsești pe stradă mobilier tapitat sau chiar din lemn - da, se pot adăposti și în acele crăpături - sugerez să îl lași acolo, indiferent cât de frumos ar arăta în sufrageria ta. (Mobilierul metalic este o opțiune mai sigură, deși nu este imun.) Nici nu lua în considerare să cumperi o saltea folosită.

Ploșnițele sunt călători entuziaști și se pot strecura în geanta ta într-o cameră de hotel sau într-un Airbnb. Dar dacă vă faceți griji să aduceți cu voi ploșnițe de pat din Paris, de exemplu, există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a vă proteja."

"Geanta nu ar trebui plasată pe mobilier sau pe pat"

Lou Sorkin, un expert în ploșnițe de pat și entomolog care a lucrat la Muzeul American de Istorie Naturală timp de peste 40 de ani, a declarat pentru Insider că ar putea fi de dorit să țineți geanta în cadă.

"Geanta nu ar trebui plasată pe mobilier sau pe pat", a spus el. "Dacă în cameră sunt ploșnițe, ele s-ar putea strecura pe orice lucru așezat pe pat. Acest lucru s-ar putea întâmpla și pe canapelele mai mici și pe fotoliile tapitate."

Când ajungeți acasă, Sorkin a spus să izolați geanta și să puneți toate hainele în mașina de uscat pentru o oră.

Totuși, chiar dacă faceți totul corect, uneori ploșnițele ajung în casa dvs. oricum. Ele au aceeași probabilitate să infesteze case noi și luxoase ca și locuințele mai vechi și le plac spațiile imaculate la fel de mult ca cele dezordonate.

"Uneori, pur și simplu aveți ghinion - vecinul dvs. le are, aduceți una acasă în tren, Dumnezeu decide să vă lovească și nu este vina nimanui."

"Nu încercați, în nicio circumstanță, să așteptați să treacă"

"Dacă se întâmplă una dintre scenariile pe care le-am descris mai sus, nu intrați într-o luptă de voință cu ploșnițele. Veți pierde.

Ploșnițele de pat sunt înfricoșătoare, jenante și extrem de enervante. Dacă bănuiți că le aveți - sau, mai rău, găsiți una - s-ar putea să fiți tentat să așteptați și să vedeți dacă problema dispare de la sine.

Dar așa cum a sfătuit Sorkin, „Dacă ploșnițele sunt găsite devreme, este mult mai ușor să scapi de ele”.

Dacă găsiți urme de fecale pe saltea, lenjerie de pat sau pe structura patului, găsiți o ploșniță vie sau moartă sau găsiți în mod regulat înțepături, sunați un specialist pentru o inspecție, imediat. Puteți chiar aduce un câine antrenat să detecteze ploșnișele de pat pentru a descoperi exact unde se află.

O observație despre înțepături: Unele persoane dezvoltă umflături imediat ce se așază lângă o ploșniță. Altele le pot avea luni de zile și să nu vadă niciodată nicio urmă pe piele. Prima dată când am locuit într-un loc cu ploșnițe, colega mea de cameră a fost cea care a chemat o firmă specializată, pentru că era plină de înțepături. Eu n-am avut nicio urmă și am presupus cu o anumită aroganță că ele sunt doar în patul ei. Am greșit și am suferit pentru aroganța mea."

Dacă locuiți în clădiri cu mai multe etaje, anunțați-vă vecinii

"Ploșnițele de pat adoră să se deplaseze de la un apartament la altul. Dacă aveți, este posibil ca vecinii să le aibă și ei. S-ar putea chiar să fiți infestați de la ei.

În unele locuri, inclusiv în New York, proprietarii sunt obligați să facă inspecții în apartamentele alăturate atunci când există un caz confirmat. Nu am auzit niciodată despre un proprietar care să facă asta; cu siguranță, niciunul dintre proprietarii mei nu a făcut-o pentru vecinii mei. Cel mai probabil, va trebui să fiți voi cei care să-i alertați pe vecinii voștri."

Alegeți cu atenție opțiunile de tratament

"Ploșnițele de pat sunt stresante din multe motive, inclusiv motivul evident: "20 de ploșnițe mici mă ciugulesc în timp ce dorm."

Dar procesul de tratament în sine este foarte plictisitor. Unii specialiști cer o pregătire extinsă înainte de a trata spațiul dvs., care poate include împachetarea și încălzirea tuturor hainelor dvs., spălarea și încălzirea tuturor lenjeriilor dvs., mutarea tuturor mobilelor departe de pereți, aspirarea, ridicarea saltelei de pe pat, dezmembrarea ramei patului dvs. și multe altele. Este consumator de timp, epuizant și, dacă locuiți departe de o spălătorie, aproape imposibil.

Atunci când împachetați totul și vă mutați obiectele, "este posibil să mutați populații de ploșnițe peste tot", a spus el. De fapt, când am avut ploșnițe de pat a treia oară, eu și colegii de cameră am amestecat toate lucrurile noastre înainte ca exterminatorii să sosească. Infestarea s-a mutat în cele din urmă în camera mea oricum, iar toată munca mea a fost în zadar.

Sorkin a recomandat tratamente cu puțină sau deloc pregătire, care vă pot cere să lăsați totul în casă așa cum este, sau să vă încălziți și să împachetați doar lenjeria de pat înainte ca exterminatorii să sosească. Odată ce fac asta, ei vor putea să evalueze ceea ce se întâmplă și să trateze mai precis. (Dacă ploșnițele au reușit să ajungă în fiecare sertar și dulap, este posibil să trebuiască totuși să încălziți și să împachetați totul - cu atât mai mult motiv să fiți vigilenți și să detectați o infestare în stadiu incipient!) Dacă ar trebui să fac pregătiri și curățenie extinse, fie pentru că un proprietar m-a obligat să folosesc un anumit exterminator, fie pentru că infestarea a fost prea gravă, aș alege să trimit lucrurile mele printr-o firmă de spălătorie pentru ploșnițe.

Diferite companii de control al dăunătorilor folosesc diferite metode de exterminare, și acestea pot varia în funcție de natura infestării. Unii spun că tratamentul termic - care sigilează casa și încălzește întreaga proprietate odată - este cel mai eficient, dar este costisitor și funcționează numai dacă locuiți într-o casă separată.

Alții folosesc o combinație de pesticide, aspirarea zonei afectate și crionite, care îngheață infestările de la suprafață. Sorkin a recomandat utilizarea unui biopesticid care conține un fungicid care ucide ploșnițele de pat.

Cu toate acestea, unii proprietari optează pentru cele mai ieftine opțiuni de tratament. În experiența mea, aceasta însemna ca câțiva oameni să vină și să pulverizeze foarte puțin. Acest lucru nu a funcționat, și au trebuit să se întoarcă de multe ori."

Rămâneți calmi, indiferent cât de imposibil pare

"A avea ploșnițe este stresant și costisitor. Vă poate face să vă simțiți singuri și izolați. Poate duce la conflicte cu persoanele cu care locuiți, fie că sunt colegi de cameră, parteneri sau întreaga familie. Dar o infestare cu ploșnițe este doar o luptă printre multe altele.

Respirați adânc, nu intrați în panică și nu strigați la nimeni pentru că și-a pus perna infestată cu ploșnițe lângă sacul de plastic plin cu haine pe care tocmai l-ați adus de la spălătorie.

Și amintiți-vă: puteți întotdeauna să ardeți tot ce aveți și să vă mutați".

