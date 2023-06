Polițist italian lăsat lat de un român în plină stradă, cu un singur pumn. Bătaia a fost filmată VIDEO

Un polițist din Milano, Italia, a fost lăsat lat în plină stradă după ce un român i-a dat un pumn. Polițistul încercase să despartă doi bărbați care se luaseră la bătaie.

Concret, doi bărbați au început să se cearte la intersecția dintre via Vittor Pisani și via San Gregorio, în apropierea gării centrale din Milano, apoi s-au luat la bătaie. Scandalul ar fi izbucnit din motive neclare între un șofer și o persoană fără adăpost, care stătea chiar sub arcadele care mărginesc strada.

Două mașini de poliție au ajuns la fața locului pentru a pune capăt încăierării, însă în momentul în care un polițist s-a apropiat, un român în vârstă de 45 de ani i-a dat un pumn și l-a doborât la pământ, conform FanPage.

Imediat au intervenit și doi dintre colegii ofițerului, inclusiv o polițistă, iar în încercarea de a-l imobiliza pe bărbat și ei au fost loviți. Toți cei trei polițiști loviți au fost transportați la spital. Românul a fost arestat.

