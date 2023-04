Mesajul lui Victor Ponta, după ce Liviu Dragnea a devenit bucătar: "A ajuns chiar mai rău ca mine"

Fostul lider PSD Liviu Dragnea şi-a lansat un canal de YouTube pentru gătit, prima reţetă fiind cea de mâncare de păstăi galbene.

Canalul lui Dragnea ”Bucătăria de acasă”, lansat aseară, vrea să promoveaze mâncarea sănătoasă, după cum anunţă chiar fostul lider PSD, care precizează că la fiecare reţetă va prezenta şi beneficiile principalelor ingrediente.

Prima reţetă este cea de mâncare de fasole galbenă păstăi și a strâns peste 200.000 de vizionări, în mai puțin de 24 de ore şi peste 2300 de comentarii, multe dintre ele ironice.

Între cei care au reacționat la adresa fostului șef PSD se află și Victor Ponta, care n-a scăpat șansa unei ironii.

„Eu vreau să scriu de bine despre blogul culinar al lui LD😃! Toți care îl înjură acum îi fac reclamă👍! Eu am mai mâncat preparatele lui Chef Liviu și chiar se pricepe la gătit (eu sunt total afon în domeniu)😀👏. Dar acum mi-a amintit de două mese comune:

1. prima noastră masă, în ianuarie 2010 (super sarmale la Alexandria – acasă la el) când am decis să lucram împreună, dacă suntem aleși la conducerea PSD la Congresul din Februarie; și așa am scos PSD din Opoziție și l-am adus la Guvernare, am scos România din mâinile lui Băsescu și PDL și am guvernat bine țara în 2012 – 2014 (păcat că nu am putut să continuăm)

2. Ultima noastră întâlnire (nu mai știu dacă a gătit ceva😀) în seara în care a precedat Moțiunea de cenzura împotriva lui Sorin Grindeanu🤢. Eu am votat împotriva și m-au dat afară din PSD (și dat afară am rămas) – el a organizat să treacă moțiunea să îl dea jos pe Grindeanu și să îl pună în loc pe Tudose (pe urmă Dăncilă) și a ajuns chiar mai rău ca mine! Așa că, referitor la rețetele culinare ale lui LD: prima e foarte bună – ultima nu😂”, a transmis Victor Ponta pe Facebook.

