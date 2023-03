Black or White¹

.com

Chestiunea reașezării unor produse/expresii/ierarhii ca urmare a necesității reparării unor nedreptăți sau erori făcute în ultimii 300-400 de ani în America și spațiul colonial controlat de unele puteri europene are două dimensiuni suplimentare:

1. De ce necesitatea "reparației" nu se extinde la toate rasele, la toate minoritățile, la toate situațiile care au fost marcate de... extremism;

2. Inversarea sau anularea axiologiei pune serios în discuție fundamentele culturii/gândirii occidentale bazată pe categorii moral-filozofice de genul frumos, drept, adevăr, bine, egalitate, libertate, rațiune șamd.

Oare istoria, tezaurele, culturile, civilizațiile văzute în prezent ca acumulări ale timpului trecut trebuie demolate, renovate, schimbate sau viitorul trebuie alcătuit pe noi baze?

Privim cu mânie în trecutul... fixat sau privim cu înțelepciune spre viitorul... modelabil?

Totuși, declar că sunt încântat de de o argumentație, să zicem feministă, reparatorie, bazată pe empatie.

E minunat să vezi copii de culoare identificându-se cu personaje... de vis. Efectul unei astfel de plăsmuiri este uriaș pentru milioane de persoane marginalizate, le generează multă încredere în sine și o perspectivă optimistă asupra vieții.

Dar ce implicații mai sunt? Ce facem cu axiologia, cu dreptatea, cu morala, cu... lenea?

Orice alegere care este dincolo de eul individual (acolo unde sunt două, mai multe persoane, un stadion sau o țară întreagă...) pune un individ în vârf și pe ceilalți în urma lui: în afară de învingător, toți ceilalți se pot simți frustrați, unii spunând că mereu au fost pe locul doi sau chiar că mereu au fost la coadă... Cum îi compensăm pe tooooți ceilalți? Le dăm posibilitatea să fie și ei lider o zi? O oră? Dar ei pot fi mii, milioane de perdanți! Dacă totuși am implementa o astfel de schemă constatăm că scopul propus (de exemplu să opereze/acționeze/conducă cel mai bun candidat) nu îl mai atingem alții fiind puși (compensatoriu) să facă acel job, chiar cel mai suferind care a fost pe ultimul loc! De fapt, societatea preocupată de sentimentele învinșilor, decade deoarece în loc să stimuleze competența (nu vârful) stimulează egalitarismul (toți la fel).

Ads

Pentru că unii suferă la școală deoarece nu sunt premianți ar trebui să desființăm notele, examenele, concursurile, olimpiadele, topurile, ratingurile?... Chiar CV-ul să devină inutil deoarece îmi dă șanse mai mari să fiu angajat?... Chiar promovarea nu mai trebuie practicată deoarece unul promovat generează frustrarea celorlalți?

Revenind la copii, atunci când operăm cu astfel de măsuri compensatorii, de fapt părtinitoare, generăm iluzia și apoi așteptarea ca cei codași, leneși, cu deficiențe, pot ocupa același loc cu campionul; deci... pot să fiu leneș și codaș pentru că... noul sistem mă va pune la egalitate cu campionul! Pe de o parte asta mă face leneș și comod, pe de altă parte mă face revendicativ, deoarece am învățat că ȘI eu trebuie să ocup poziția de frunte, să am același statut, să am aceleași beneficii cu campionul!

Cu alte cuvinte tindem către utopia socială (apoi economică) că fiecăruia i se cere (acceptă) cât poate și fiecăruia i se dă cât dorește, eventual cât campionului... Iar când astfel de principii se IMPUN și aplică pe larg în societate intrăm într-o... distopie!

Ads

Intuiesc că se poate construi o societate egalitaristă (precum mușuroiul de furnici sau stupul de albine), dar ea este subordonată conservării Status Qou-ului biologic, deci NU poate progresa.

Există studii și modele matematice care încearcă să prognozeze variante de evoluție a societății umane în funcție de opțiunile alese, mai mult sau mai puțin egalitariste, care ar trebui să ne pună serios pe gânduri: studiul MIT despre colapsul social sau Studiul de colaps – NASA.

¹Două personaje celebre (Albă ca zăpada și Mica Sirenă - Ariel) în versiunea nouă "black" respectiv în versiunea veche "white" sunt prezente mai jos...

Ads

Un început a fost făcut cu mitologicul Ahile...

Apoi și Julieta a devenit neagră...

Și regina Anne Boleyn a Angliei a fost întruchipată de Turner-Smith...

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health & life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads