Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol neagă că a înjurat Statele Unite, principalul său aliat în domeniul securităţii, şi anunţă că declaraţiile respective au fost prost traduse, provocând, vineri, un nou val de neîncredre, relatează AFP.

O cameră de televiziune l-a surprins pe Yoon Suk-yeol înjurându-i pe congresmeni americani, după o întâlnire, miercuri, cu preşedintele american Joe Biden, la sediul Fondului Monetar Internaţional, la New York.

”Cum să nu-şi piardă Biden imaginea, dacă imbecilii (”fuckers”) ăşia nu trec (legile) prin Congres?”, pare să spună preşedintele sud-coreean în această înregistrare difuzată de postul sud-coreean MBC, referindu-se la un proiect de lege al lui Joe Biden privind creşterea ajutorului american la FMI, care necesită aprobarea Congresului.

South Korea's President Yoon Suk-yeol in New York: "How could Biden not lose damn face if these f***ers do not pass it in Congress?" 🍉 pic.twitter.com/veVXYVSWvi