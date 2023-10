Angajatul care s-a trezit cu o primă de 10.000 de lei în cont. Ce scrie la detaliile legate de tranzacție: "Acu' ziceți voi. Ce-i de făcut?"

În timp ce mulți români visează să câștige mai mulți bani, unii se trezesc cu ei în cont.

Este cazul unui angajat care a primit o primă de peste 10.000 de lei iar la detaliile legate de bani scrie că ar fi o primă pentru manageri. Bărbatul nu deține o astfel de funcție și aparent la mijloc este o eroare. Totuși, ideea de a păstra banii primiți este tentantă.

Cazul a fost relatat în mediul online de un apropiat al acestuia.

"Prima de peste 10.000 lei încasată fără drept"

"Un prieten de familie s-a trezit ieri cu 10.600 de lei în cont. Omu' meu lucrează la o firma în Fălticeni, deci nu va închipuiți că o arde prin B, BV, IS sau TM cu adevărații corporatiști.

În cont, la detalii, îi apare doar atât: Primă manageri SS trimestrul 3. Faza e... Nu-i manager. Are funcție de execuție în contract, nu conducere. Pe lângă asta, nu i-a zis nimeni de o asemenea primă. El primea prin decembrie vreo 1.500 lei maxim. O singură dată a luat 2000 lei în 2019.

Amu'... Ne-am discutat și noi la cafea. Eu i-am zis să întrebe la HR și să vadă care-i faza. El a zis că i-ar prinde banii. A rămas că momentan nu se atinge de ei.

Na, acu' ziceți voi. Ce-i de făcut? O poate mierli?

Context util: sunt vreo 80-90 de angajați. El se are bine cu toți superiorii că-s puțini. Nu există VP sau alte titluri de astea pompoase. Lucrează acolo de prin 2016.

Ce e de făcut? Sa vorbească la HR si să întrebe de suma respectivă. E clar că dacă nu sunt banii lui, trebuiesc înapoiați, nu?", scrie în postarea de pe Reddit.

"Simplu, returnezi banii"

Aproape toți cei care au comentat l-au sfătuit să informeze firma despre suma virată în contul său.

"Să verifice fluturașul de salariu, primele sunt trecute si ele acolo."

"Intră poliția mai târziu pe fir. Simplu, returnezi banii, adică verifici dacă nu e greșeală cu HR, dacă nu e, îi păstrează bravo lui, dacă aia zic că e greșeală returnează banii, nu o face, intră poliția și tot va fi executat silit și cu dosar. Scrie clar în lege că un bun găsit trebuie returnat, nu suntem copii să bage: ce am găsit al meu să fie."

Unii relatează situații asemănătoare, însă aceștia au anunțat firma fără să ezite.

"Am pățit la fel, am primit o suma imensă pe card de la firma, am anunțat, au verificat, am returnat banii. Nu îi returnam, plângere, dosar, recuperare și rămâneam și fără slujbă."

"Să anunțe la firmă și să se lămurească. Poate n-o fi eroare, i-or fi dat primă pe bune și au omis să îl anunțe. Dacă se confirmă că i-a primit din greșeală, ar trebui să primească instrucțiuni în scris de cum să procedeze și să îi returneze."

"Mi-am dat seama că ceva e greșit"

"Eu am pățit o faza asemănătoare, pentru orele suplimentare lucrate am primit prea mulți bani, cu vreo 7000 lei în plus, deci mi-am dat seama că ceva e greșit. Dacă era 100-200 lei în plus nu aș fi observat.

Am anunțat eu la HR pentru că nu mă simțeam bine să îi păstrez, să trăiesc cu frică că peste x luni sau ani o să mă caute să dau banii înapoi. S-a dovedit că au calculat greșit orele suplimentare pt mai mulți colegi (deci oricum s-ar fi aflat) și ne-a rugat ori să îi trimitem pe toți înapoi ori să îi trimitem în rate pe x luni, cum ne e mai bine (cred că am semnat și ceva acte, nu mai știu). Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă refuzai să îi trimiți dar bănuiesc că rezolvau cu banca și te concediau. Eu nu m-aș riscă să îi păstrez."

"Să anunțe el la HR primul că de aflat tot se află și cu siguranță nu rămâne cu vreun leu din banii aia."

"Are obligația să îi restituie în termen de 10 zile"

"Plângere penală pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare asupra lui. Dacă banii nu îi erau destinați, dar au ajuns din eroare la el, el are obligația să îi restituie în termen de 10 zile. Dacă îi folosește înainte de împlinirea acelui termen infracțiunea se consumă la momentul folosirii banilor, altfel la împlinirea termenului de 10 zile."

"Probabil angajatorul nu o să îi facă plângere, dar, dacă nu era îndreptățit la acea plată, tot îi va atrage atenția. Mai bine să facă verificări el și în funcție de ce află decide în cunoștință de cauză."

"Greșeli se întâmplă și oricât de tentantă e suma aceea, nu este a lui până la proba contrarie (dată de un reprezentant al firmei, de la Conta sau HR).

Și cum nu e senator, deputat sau alt politician, cel mai bine e să ia legătură cu HR-ul și să îi anunțe.

Alternativa e să piardă jobul și posibil acuzat de furt."

