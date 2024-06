Foto: The Telegraph

Nasterea bebelusului familiei regale, care a avut loc la 16.24 ora locala (18.24, ora Romaniei), tine prima pagina a ziarelor din intreaga lume, iar subiectele abordate sunt din ce in ce mai colorate.

De exemplu, astrologii britanici au analizat ce s-ar fi intamplat daca Kate Middleton ar fi nascut cu jumatate de ora mai tarziu.

uk.eonline.com scrie ca numai 30 de minute l-au despartit pe bebelusul regal de... zodia Leului. Printul William si mama sa, Lady Di, s-au nascut in zodia Racului, specialistii apreciind ca va fi un lider puternic.

Inainte de mult-asteptatul eveniment, astrologul Patrick Arundell a prezis ca, indiferent sub ce zodie se va naste copilul, acesta va avea "o personalitate influentata de zodia Racului".

"Chiar daca se naste in zodia Leului, bebelusul regal va avea puternice influente din Rac. Va fi carismatic, stralucitor, si-i va pasa mult de oamenii din jur", a spus specialistul.

In cazul in care s-ar fi nascut sub zodia Leului, bebelusul regal ar fi fost mai "inclinat spre mondenitati, spre deosebire de conservatorii Raci".

"Elementul marcant care pune in lumina puterea impunatoare este Soarele situat in Rac, unul din semnele cardinale ale zodiacului. 'Aura' lui se datoreaza conexiunilor magnetice dintre Venus si Soare", a adaugat astrologul britanic.

Potrivit eAstrolog, nativul Rac este precaut, inclinat spre meditatie, dotat cu multa imaginatie. Are nevoie de siguranta, este interiorizat. Caminul este important. Nativul din zodia Rac este tandru, binevoitor, sensibil, plin de fantezie, dornic de liniste.

Este dominat de sentimente, isi aude vocea interioara, are presimtiri, intuitia avertizandu-l deseori. Ii place sa fie laudat si este recunoscator pentru laudele primite. Creativitatea sa il poate ajuta sa se afirme in domeniul artistic. Nativul Rac este grijuliu si totdeauna gata sa dea o mana de ajutor.

Pe de alta parte, nativul Leu este increzator in propriile forte, mandru, generos; stie sa isi reprezinte interesele, ii place sa atraga atentia, poate fi condescendent.

Nativul Leu este constient de propria valoare si este mereu preocupat ca meritele sa-i fie recunoscute in mod corespunzator si sa iasa in evidenta. Are o mare nevoie de respect. Este ambitios si creativ. Stie sa isi creeze aparitii de efect. Vrea sa fie "vioara intai", isi organizeaza succesul, cauta prestigiul social. Este drept si marinimos.

