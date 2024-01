Un profesor de etică și comunicare, care predă la Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu din Brașov, este acuzat de elevi că de agresiune sexuală pe rețele sociale. Unul dintre băieții care s-a aflat în atenția profesorului incriminat i-a întins o cursă, pentru a proba situația.

„Totul a început acum aproximativ 3-4 ba chiar 5 luni. Eram la liceu și tot auzeam zvonuri cum că domnul profesor M. L. ar fi un prădător sexual și un misogin ce urmărește elevii.

Mi-am propus sa îi dau o urmărire pe pagina sa de Instagram ca să văd daca o sa ma contacteze. Zis si făcut.

I-am dat urmărire, iar acesta nici după jumătate de ora mi-a acceptat urmărirea apoi urmând un mesaj de la dansul. Acesta a început sa se bage în seama cu mine, sa ma întrebe cați ani am de unde sunt si daca sunt elev sau student, la care eu i am răspuns cu o vârsta respectiv de cincisprezece ani.

El nu părea să aibă treaba cu faptul ca am 15 ani, se baga în seama cu mine ma întreba ce fac unde sunt si așa mai departe.

Într-o zi, dacă nu ma înșel, prin octombrie îmi scrie din nou întrebând dacă vreau sa ne vedem, la care eu i-am răspuns că da doar pentru a vedea ce vrea de la mine, a început să-mi propună să vin cu el în mașina sa, să ne plimbăm prin Brașov iar apoi sa mergem la iarba verde unde citez “ne sărutam ne îmbrățișam și facem dragoste”.

Eu am văzut mesajul respectiv, iar când am intrat în conversație dansul a șters mesajul si a scris pur si simplu “sa ne cunoaștem”.

Trec alte zile si eu pun o poveste pe Instagram, ceva ce nu avea nici o legătura cu el, era pur si simplu ceva legat de un cocoș/găina, la care el îmi răspunde cu un emoji cu inimioare, el știind că eu sunt băiat, mi-am luat o atitudine băiețeasca și l-am întrebat in stil miștocărește dacă lui îi place “cocosul”, iar acesta a răspuns cu: “Sunt av, sărut, s.. rar și f..” în momentul ăla am știut că asta trebuie sa ajungă mai departe și am colectat cât mai multe capturi de ecran cu conversația, acestea nu fiind multe deoarece am șters odată conversația pentru ca nu voiam sa discut cu el”, a declarat, pentru Bizbrasov.ro eleva care i-a întins capcana.

Sursa FOTO: bizbrasov.ro

„Aceste mesaje le-a trimis când eram cu el la oră”

Un alt elev, de data aceasta băiat, ne-a declarat că profesorul îi trimitea mesaje în timp ce era la catedră, iar copilul de clasa a X-a era în bancă, la ora de Etică și Comunicare predată de M. L. „Aceste mesaje le-a trimis când eram cu el la oră, acesta stând la catedră uitându-se foarte insistent la mine”, a declarat pentru sursa citată elevul de la Andrei Bârseanu.

Jurnaliștii de la Bizbrasov.ro care au dezvăluit cazul susțin că unele mesaje nu pot fi publicate, fiind foarte vulgare.

Iar pe seară, elevul a primit fotografii nepotrivite de la profesor.

Un dosar cuprinzând toate dovezile a fost depus la Colegiul Economic Andrei Bârseanu și documente relevante au fost trimise și Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

Directorul adjunct al Colegiului, profesorul Eugenia Moarcăs a declarat pentru BizBrașov că se fac verificări în acest caz.