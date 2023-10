Ambasada americană la Beirut, ținta unor proteste violente. SUA își evacuează personalul neesențial VIDEO

Zeci de persoane atacă miercuri, 18 octombrie, ambasada SUA din Beirut, capitala Libanului, transmite CNN. Protestele au loc în contextul conflictului dintre Israel și gruparea Hamas.

Atacatorii folosesc pietre și dispozitive improvizate pe care le aruncă în gardurile care împrejmuiesc reprezentanța diplomatică americană. Statele Unite au avertizat cetățenii americani să nu călătorească în Liban după ce protestatarii au încercat să incendieze ambasada.

Demonstrations are currently taking place in Beirut, Lebanon. @alexrossiSKY reports live from nearby the US embassy where people are protesting.

He describes the atmosphere as "very charged."https://t.co/DP6jDq5NpE

