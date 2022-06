Preşedintele rus Vladimir Putin îşi compară politica cu cea a ţarului Petru cel Mare, care a luptat împotriva Suediei, invadând o parte a acesteia, dar şi Finlanda, o parte a Estoniei şi a Letoniei, relatează AFP.

”Tocmai am vizitat o expoziţie consacrată celei de-a 350-a aniversări a lui Petru Cel Mare. Este uimitor, dar nu s-a schimbat aproape nimic (...). Petru cel Mare a purtat Războiul din Nord timp de 21 de ani. Ai impresia că, luptând împotriva Suediei, lua ceva. Nu lua nimic, el lua înapoi”, a declarat Vladimir Putin la o întâlnire cu tineri antreprenori, la Moscova.

”Atunci când a înfiinţat o nouă capitală (Sankt Petersburg), niciuna dintre ţările europene nu recunoştea acest teritoriu ca aparţinând Rusiei. Toată lumea îl considera ca făcând parte dn Suedia. Însă, din timpuri imemoriale, slavi trăiau acolo, alături de popoare fino-ugrice (...). El lua înapoi şi întărea”, a declarat liderul de la Kremlin.

”Se pare că ne revine, de asemenea, să luăm înapoi şi să consolidăm”, a declarat şeful statului rus, părând să se refere la invazia Ucrainei.

”Da, au existat epoci în istoria ţării noastre în care am fost obligaţi să dăm înapoi, dar doar pentru a ne reface forţele şi a merge înante”, a mai declarat Putin.

Înfrângerea Suediei în Marele Război din Nord (1700-1721) a transformat Rusia în principala putere la Marea Baltică şi într-un actor important în afacerile europene.

Rusia a comemorat joi ziua de naştere a ţarului Petru I al Rusiei, care a acţionat pentru a-şi apropia Imperiul de Europa, un ecou al trecutului care răsună după trei secole, în plină ruptură între Moscova şi Occident, din cauza Războiului din Ucraina.

Pentru a marca 350 de ani de la naşterea ţarului Petru cel Mare, care a domnit mai întâi ca ţar, iar apoi ca împărat, din 1682 şi până când a murit, în 1725, Putin a vizitat, la Moscova, o expoziţie care i-a fost consacrată.

