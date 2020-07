Raed Arafat despre dezbaterile pe legea privind carantinarea: "S-a ajuns la un proiect viabil, care permite autoritatilor sa-si faca treaba"

UPDATE 19.10: Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. S-au inregistrat 24 de voturi pentru raport si o abtinere.Arafat a precizat ca proiectul introduce definitia carantinei si izolarii din regulamentul sanitar international, iar detasarea personalului medical pentru ingrijirea pacientilor cu COVID-19 se va face pe o perioada de maximum 30 de zile."Am venit cu acest proiect in urma deciziei CCR si am luat in seama toate aspectele ridicate privind masurile pe care le luam pentru combaterea raspandirii si pentru raspunsul la situatia cu COVID-19, dar proiectul de lege nu este facut numai pentru asta este un proiect mai general care prevede toate aspectele legate de carantinarea in situatii epidemiologice de risc biologic. In corpul legii sunt mai multe definitii care sa clarifice fiecare dintre termenii folositi. Pentru carantina si izolare am adoptat terminologia din regulamentul sanitar international, nu am mai ramas pe terminologia folosita in Romania. Atunci a ramas carantinarea pentru persoanele care sunt potential infectate si care sunt sanatoase si care sunt in perioada de incubatie, iar din punct de vedere al izolarii se refera la persoanele bolnave care sunt deja afectate, acolo se vorbeste de izolarea si internarea persoanelor", a explicat el, la sedinta Comisiei juridice care se desfasoara online.Potrivit secretarului de stat in MAI, au fost atinse mai multe aspecte ce tin de coordonare, de modul in care se emit anumite acte, dar si de publicarea ordinelor.Raed Arafat a precizat ca a avut o discutie cu reprezentanti ai Parlamentului unde a explicat de ce anumite aspecte trebuie "sa fie asa cum au fost puse in lege", mentionand ca alte articole au fost modificate si "au devenit mai puternice si mai bine scrise"."Pot sa spun ca acest proiect, asa cum l-am finalizat cu toti, este un proiect care este valid si care ne permite sa ne facem treaba", a transmis el.O discutie lunga a vizat detasarea personalului. "Ne confruntam cu o situatie foarte serioasa din punct de vedere al personalului si al asigurarii personalului in spatiile unde ingrijim pacientii cu COVID. Astfel, s-a decis ca este posibila detasarea prin ordin al Ministerului Sanatatii sau al coordonatorului, pe o durata limitata de maximum 30 de zile. Bineinteles, ordinele pot fi contestate de respectivele persoane, numai ca asta a fost singura solutie sa acoperim nevoile. (...) Ne confruntam cu o situatie diferita fata de luna aprilie. In luna aprilie situatia ne-a permis sa avem mai multi medici detasati in sectiile care se ocupau de pacienti cu COVID. Am ajuns pana la 300 si ceva pacienti internati la Terapie intensiva. (...) Acum problema devine mai complexa. (...) De aici, detasarea si managementul resurselor umane devine importanta", a subliniat Arafat.Comisia juridica discuta proiectul de lege, care va intra in dezbaterea plenului Camerei in sedinta de joi seara.Parlamentul va da votul pe o lege a carantinarii "coerenta" si "eficienta", care sa-i protejeze pe romani, a declarat, joi, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , dupa intalnirea pe tema acestui act normativ cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat.