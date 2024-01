Forțele aeriene israeliene au survolat sudul Libanului, realizând un atac de mare succes: Hussein Yazbek, un comandant de rang înalt al organizației teroriste Hezbollah, a fost lichidat.

Pe lângă Yazbek, încă trei militanți Hezbollah au fost uciși în urma aceleiași lovituri.

Este de remarcat faptul că, cu puțin timp înainte de acest atac, liderul Hezbollah Hassan Nasrallah i-a amenințat pe israelieni cu „răzbunare teribilă” pentru lichidarea unui reprezentant al conducerii de vârf a Hamas, Saleh al-Arouri, la Beirut, care a avut loc pe 2 ianuarie.

Se știe că Hezbollah-ul libanez este un aliat al regimurilor conducătoare din Iran, Palestina și Siria, precum și un aliat neoficial al Federației Ruse.

Reamintim că Israelul ar putea lansa o operațiune la sol împotriva militanților Hezbollah din Liban. Formațiunile armate Hezbollah amenință că vor scufunda navele americane cu rachete rusești.

BREAKING NEWS - Lebanon: Israeli airstrike kills top Hezbollah leader

The Israeli army has released footage of the airstrike that targeted and killed Hussein Yazbek, a senior Hezbollah official. The attack took place in the town of Naqoura in Lebanon. pic.twitter.com/RXOE5tAmAv