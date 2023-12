Lupte extrem de violente în Gaza. Cel mai important oraș din sudul Fâșiei a fost înconjurat de trupele israeliene. Hamas: "Sunt zeci de morţi şi răniţi" VIDEO

Armata israeliană a procedat miercuri, 6 decembrie, la noi atacuri letale asupra celui mai mare oraş din sudul Fâşiei Gaza, Khan Yunis, aflat sub asediu şi unde locuitorii încearcă să se adăpostească de unele dintre cele mai grele bombardamente şi lupte din cele două luni de război împotriva Hamas, relatează AFP.

Palestinienii din Gaza trăiesc într-o "oroare totală", a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, care se teme că au loc "atrocităţi", la două luni de la începutul războiului declanşat de atacul sângeros al mişcării islamiste palestiniene împotriva Israelului, la 7 octombrie.

Străzile din Khan Yunis, unde sunt angajate şi trupe terestre, erau miercuri practic goale, în timp ce numărul morţilor şi răniţilor continua să crească în spitale, potrivit jurnaliştilor AFP aflaţi la faţa locului.

Sute de mii de civili sunt înghesuiţi în acest oraş şi în împrejurimile sale, mulţi dintre ei fiind deja strămutaţi de la începutul războiului. Ei se confruntă cu o situaţie umanitară catastrofală şi trăiesc înghesuiţi într-o zonă din ce în ce mai aglomerată în apropierea graniţei închise cu Egiptul. Mii dintre ei, pe jos, înghesuiţi în căruţe sau cu bagajele îngrămădite pe acoperişurile maşinilor, continuă să fugă spre sud şi spre oraşul vecin Rafah, ca răspuns la ordinele armatei israeliene.

"Întregul oraş este distrus şi bombardat fără încetare. Mulţi oameni sosesc dinspre nord în condiţii dezastruoase, fără adăpost, căutându-şi copiii", a declarat pentru AFP Hassan Al-Qadi, un locuitor din Khan Yunis strămutat la Rafah. "Vrem să înţelegem. Dacă vor să ne omoare, să ne înconjoare într-un singur loc şi să ne elimine pe toţi împreună. Dar a ne împinge dintr-un loc în altul nu este corect. Noi nu suntem doar numere. Suntem fiinţe umane", a adăugat el.

Fadi Al-Ashi, un locuitor al oraşului Gaza din nord, a sosit la Rafah după ce a rătăcit zile în şir. "Am fost cazaţi în opt sau nouă case înainte de a ajunge aici", a spus bărbatul, care a mers pe jos până la Rafah "pentru că nu existau maşini sau alte mijloace de transport".

