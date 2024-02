De ce cere Hamas eliberarea celui supranumit „Mandela al Palestinei”

Hamas cere ca Israelul să-l elibereze pe cunoscutul prizonier palestinian Marwan Barghouti pe fondul unor discuții tensionate de încetare a focului, a informat Associated Press.

Fiind cel mai cunoscut prizonier deținut de Israel și un potențial viitor președinte palestinian, libertatea lui Barghouti se află în centrul negocierilor. Scopurile grupării militante palestiniene par să fie duble: creșterea sprijinului public pentru partidul lor și recunoașterea poziției rare a lui Barghouti ca unificator între palestinieni.

El ispășește cinci condamnări pe viață pentru rolul său în mai multe atacuri mortale asupra israelienilor. Potrivit Consiliului European pentru Relații Externe, Barghouti este „deseori descris de palestinieni drept „Mandela palestinian”. El este văzut ca un potențial succesor prezidențial al lui Mahmoud Abbas.

Osama Hamdan, un oficial de rang înalt al biroului Hamas din Beirut, a declarat vineri că organizația sa își dorește eliberarea a mii de prizonieri palestinieni în Israel, inclusiv a celor condamnați la închisoare pe viață.

Potrivit postului israelian de televiziune Keshet 12, Hamas a prezentat o serie de propuneri imposibil de acceptat pentru predarea celor 132 de ostatici rămași în captivitatea sa și încheierea ostilităților, și anume eliberarea a mii de condamnați palestinieni, inclusiv pentru acte de terorism, încetarea focului și retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza, precum și oprirea blocadei și garanții pentru reconstrucția enclavei de pe țărmul Mării Mediterane.

Ce urmărește Hamas

„Hamas vrea să arate poporului palestinian că nu este o organizație închisă. Ei reprezintă o parte a comunității sociale palestiniene. Încearcă să pară a fi responsabili”, a comentat pentru The Associated Press Qadoura Fares, de la Ministerul pentru Problema Prizonierilor aflat sub conducerea Autorității Palestiniene.

Nelson Mandela a devenit pe 10 mai 1994 primul președinte de culoare al Africii de Sud după ce a stat după gratii timp de 27 de ani în calitate de lider al rezistenței la regimul de apartheid.

Marwan Barghouti, în vârstă de 64 de ani, a fost un membru de frunte al mișcării pentru eliberarea palestinienilor Fatah și a susținut, din această calitate, procesul de pace cu Israelul de la începutul deceniului 1990-2000. Declarându-se dezamăgit, a pus la cale Intifada al-Aqsa (a doua revoltă a palestinienilor împotriva ocupației israeliene, între 27 septembrie 2000 și 8 februarie 2005). Arestat pe 15 aprilie 2002, Barghouti a fost condamnat la mai multe sentințe de închisoare pe viață în cazul unor atacuri sinucigașe cu bombe asupra unor ținte israeliene.

De-a lungul proceselor sale, Barghouti a refuzat să recunoască legitimitatea instanțelor israeliene și să se apere. În trecut, el a spus că sprijină atacurile asupra ocupației israeliene din Cisiordania, dar nu și uciderea israelienilor dincolo de granița de dinainte de 1967.

În pofida perioadei îndelungate petrecute după gratii, de aproape 22 de ani, Barghouti se bucură în continuare de respect și sprijin larg în rândul tuturor facțiunilor palestiniene, fiind mai popular, potrivit unui sondaj publicat în decembrie, decât Mahmoud Abbas și liderul Hamas, Ismail Haniyeh.

Pentru israelieni, Barghouti este un terorist

De partea cealaltă, israelienii îl consideră pe Barghouti drept un terorist responsabil de planificarea a cel puțin trei atentate și de moartea a cel puțin 66 de persoane.

În afară de Barghouti, Hamas vrea eliberarea altor condamnați considerați periculoși de către Israel, printre care Abbas Al-Sayed, fost comandant al aripii militare Hamas din orașul Tulkarem din Cisiordania, Ibrahim Hamed, fost comandant militar Hamas pentru Cisiordania, Ahmad Saadat, secretarul general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP), de factură marxist-leninistă, și Muhammad Arman, un asociat al lui Barghouti în cel puțin două atentate comise la începutul anilor 2000.