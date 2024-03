Israelul verifică dacă l-a ucis pe numărul doi al liderului militar Hamas. Este unul dintre cei care au planificat atacul din 7 octombrie

Israelul verifica luni dacă l-a ucis pe adjunctul liderului militar al Hamas într-un raid aerian în Gaza, au declarat Forţele de Apărare Israeliene (IDF), în timp ce perspectivele unei încetări a focului care să coincidă cu luna sfântă musulmană a Ramadanului se estompează, transmite Reuters.

Dacă moartea sa va fi confirmată, Marwan Issa va fi oficialul de cel mai înalt rang al mişcării militante islamiste ucis de Israel în cele cinci luni de război care a pulverizat enclava de coastă şi a ucis zeci de mii de palestinieni.

Issa, cunoscut sub numele de "Omul din umbră" pentru abilitatea sa de a nu fi văzut, a fost unul dintre cei trei lideri de top ai Hamas care au planificat atacul din 7 octombrie împotriva Israelului care a declanşat războiul şi despre care se crede că a condus operaţiunile militare ale Hamas de atunci.

Marwan Issa, deputy of Mohammad Deif and one of the planners of the Oct. 7 Massacre, was targeted in a joint operation with the ISA on an underground compound.

We are still assessing the results of the strike and will inform the public of them when we are certain.

We will…