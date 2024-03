Numirea ”fără consens naţional” a unui nou premier al Autorității Palestiniene ”va agrava disensiunile”, susține Hamas

Numirea unui apropiat al lui Mahmoud Abbas în postul de premier palestinian va "întări diviziunile" şi demonstrează "deconectarea Autorităţii Palestiniene de la realitate", au denunţat vineri Hamas, Jihadul Islamic şi alte grupări, transmite AFP.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, l-a numit joi pe unul dintre apropiaţii săi, economistul Mohammad Mustafa, ca nou prim-ministru, pentru a încerca să-şi întărească leadershipul slăbit şi a recăpăta credibilitatea.

"Formarea unui nou guvern fără consens naţional va agrava diviziunile" inter-palestiniene, avertizează mişcarea islamistă Hamas într-un comunicat publicat pe site-ul său. Jihadul Islamic şi FPEP (Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei, marxist), doua grupări considerate şi ele teroriste de Israel, sunt, de asemenea, semnatare ale comunicatului.

Numirea noului premier dovedeşte "criza profundă din rândul Autorităţii Palestiniene şi deconectarea sa de realitate", potrivit comunicatului care denunţă "prăpastia dintre Autoritate şi poporul palestinian".

