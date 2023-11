Tinerii americani, cuceriți de o scrisoare a lui bin Laden răspândită pe TikTok. Teroristul încerca să explice de ce a dărâmat turnurile gemene VIDEO

Războiul dintre Israel și Hamas a readus în atenție vocea celui mai infam terorist din istorie - Osama bin Laden.

În ultimele 48 de ani, un document intitulat „Scrisoare către poporul american”, pe care bin Landen l-a făcut public imediat după atacul asupra turnurilor gemene din 11 septembrie 2001, s-a viralizat pe TikTok, în special pe teritoriul SUA.

Mii utilizatori tineri ai rețelei sociale se arată mesmerizați de cuvintele teroristului și partajează filmări cu discursuri personale în care laudă scrisoarea.

Bin Laden încearcă în respectiva scrisoare să justifice atacul monstruos din septembrie 2001, care a curmat viața a aproape 3.000 de oameni, printre altele prin necesitatea pedepsirii americanilor "care-i sprijină pe israelienii opresivi în ocuparea Palestinei noastre".

Într-o altă referire la statutul Palestinei, teroristul spune în scrisoare: „A fost sub ocupație de zeci de ani și niciunul dintre președinții tăi nu a vorbit despre asta decât după 11 septembrie...”.

Osama își încheie „scrisoarea către poporul american” spunând „Palestina nu va ajunge captivă pentru că noi vom încerca să-i rupem cătușele” și avertizează că Statele Unite „vor plăti pentru aroganța lor cu sângele creștinilor”.

"Conspirația care cucerește mulțimile Woke - că Osama Bin Laden ar avea dreptate în privința evreilor și a Statelor Unite - este tulburătoare. Cantitatea de minciuni, știri false și propagandă împotriva evreilor din SUA este similară cu cea din Germania după 1933. Justificarea ideologiei jihadiste, fie că este vorba despre Bin Laden sau Hamas, o ideologie care urmărește distrugerea valorilor liberale precum drepturile femeilor, egalitatea, libertatea de exprimare și multe altele este o gândire bolnavă până la măduvă", comentează o activistă pentru drepturile omului pe Twitter (X).

