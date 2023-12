Noul plan al SUA pentru războiul din Ucraina. Ce prevede strategia ”hold and build”

Statele Unite au lucrat la un nou plan pentru războiul din Ucraina, bazat pe strategia numită ”hold and build” (”rezistă și înarmează-te”), relatează The New York Times.

Potrivit planului, armata ucraineană ar trebui să reziste ofensivelor rusești până în 2025.

Strategia americanilor ar putea permite Ucrainei să-și intensifice capacitățile interne de producție de arme în 2024 pentru a produce mai multe drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Unii generali din armata ucraineană cred că, cu arme suficiente, Rusia ar putea fi adusă la masa negocierilor la sfârșitul anului 2024 sau în 2025, potrivit unor surse citate de New York Times.

Finanțarea SUA pentru Ucraina este pusă în pericol din cauza blocajului din Congresul american. În rezervele Departamentului de Apărare au mai rămas pentru sprijinul Kievului doar aproximativ 4,4 miliarde de dolari. Înainte de finalul acestui an, președintele Joe Biden ar urma să a anunțe un ultim pachet de ajutor.

”Când se va termina asta, nu vom mai avea la dispoziție capacitatea de reaprovizionare și vom avea nevoie ca Congresul să acționeze fără întârziere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, potrivit Digi24.

În paralel cu blocajul din SUA, armata ucraineană a luat însă măsuri pentru a-și intensifica capacitățile de producție internă, prin creșterea producției de obuze, muniție și drone, folosind producători locali.

De asemenea, armata ucraineană a schimbat tactica pe front, trecând la apărare activă.

Nu este însă o certitudine că noile decizii vor fi suficiente pentru ca armata ucraineană să facă față atacurilor Rusiei. Unii analiști militari au avertizat că, în cazul în care ajutorul UE și al SUA se va epuiza, Ucraina va pierde războiul.

Recent, jurnaliștii de la Bild au făcut public și un raport al serviciilor de informații germane privind planurile de război ale lui Vladimir Putin. Potrivit dezvăluirilor, liderul de la Kremlin ar intenționa să continue războiul până cel puțin în 2026.

