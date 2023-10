Rusia susține că a testat cu succes lansarea unui atac nuclear. ”Exercițiul de antrenament”, supervizat de Putin VIDEO

Președinția rusă a anunțat miercuri, 25 octombrie, că Moscova şi-a testat cu succes capacitatea de a lansa un atac nuclear masiv de represalii de pe uscat, de pe mare şi din aer, în cadrul unui exerciţiu ce a fost supervizat de la biroul său din Kremlin de către preşedintele rus Vladimir Putin, informează Reuters, AFP şi EFE.

Televiziunea de stat rusă l-a arătat pe ministrul apărării, Serghei Şoigu, raportându-i lui Vladimir Putin despre modul în care a decurs exerciţiul, care a inclus lansarea de rachete balistice şi de croazieră, precum şi participarea unor submarine nucleare şi a două bombardiere strategice Tu-95.

În timpul exerciţiului, ”un atac nuclear masiv al forţelor ofensive strategice a fost lansat ca răspuns la un atac nuclear inamic”, a explicat Şoigu.

”Sub conducerea comandantului suprem al forţelor armate ruse, Vladimir Putin, a fost desfăşurat un exerciţiu de antrenament la care au avut loc tiruri de antrenament cu rachete balistice şi de croazieră”, a indicat Kremlinul într-un comunicat.

Vladimir Putin watches the training of strategic deterrence forces via video link

During the training of the strategic deterrence forces of the Russian Federation, practical launches of ballistic and cruise missiles took place.

The Yars intercontinental ballistic missile was… pic.twitter.com/DpFlWEGeEe