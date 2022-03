Un actor ucrainean a fost ucis după ce i-a dat vesta antiglonț unui copil

I-a oferit vesta sa antiglonț unui copil, iar el a pierit în urma unui atac al armatei ruse, la Irpin. Este povestea dramatică a actorului ucrainean Pasha Lee, care a murit pe 6 martie, în timpul evacuării orașului, însă trupul său fără viață a fost descoperit abia acum.

Oleksandra Matviichuk, şefa Centrului pentru Libertăţi Civile, a anunţat pe Twitter că trupul lui Pasha Lee a fost găsit la cinci zile după ce acesta a fost ucis în luptă.

Ea a spus că actorul, care era și un cunoscut prezentator, a fost ucis în timpul unei evacuări din oraşul Irpin.

"Am găsit cadavrul lui Pasha Lee. A ajutat copiii să iasă din case în timpul evacuării oamenilor din Irpin. Evacuarea pe care ruşii au perturbat-o prin bombardarea civililor. Pasha şi-a scos vesta antiglonţ şi i-a pus-o pe copilul pe care-l ducea", a scris Matviichuk pe Twitter.

Yaroslav Bevzyuk: We found the body of our Pasha Lee. He helped the children get out of the house during the evacuation of people from Irpen. The evacuation that Russians disrupted by shelling civilians. Pasha took off his bulletproof vest and put it on the child he was carrying pic.twitter.com/iDjfKTy4Jc