Artista americană LP s-a afișat cu hanoracul primit din Rusia înaintea unui concert programat în Lituania. Organizatorii au anulat evenimentul VIDEO

Un concert al cântăreței americane LP (Laura Pergolizzi), programat să aibă loc în Lituania pe 4 martie, a fost anulat după ce s-a întâlnit cu fanii ruși și a apărut pe internet într-un hanorac cu steagul rus, a informat publicația lituaniană LRT pe 28 februarie.

Pe 26 februarie, interpreta în vârstă de 42 de ani a postat un mesaj pe Instagram adresat fan-clubului din Rusia, căruia i-a mulțumit pentru un hanorac primit cadou. Respectivul obiect de îmbrăcăminte avea imprimat pe față culorile drapelului Rusiei, iar pe spate mai multe nume rusești, cel mai probabil membri ai fan-clubului.

Remigijus Knabikas, șeful Medusa Concert (firma care a organizat evenimentul), a declarat inițial că nu există planuri de a anula concertul lui LP programat pe Kaunas Žalgiris Arena.

După ce scandalul a luat amploare, Kaunas a anunțat anularea concertului cântăreței.

„Arena Kaunas Žalgiris are o poziție civică clară – susținem ferm Ucraina. Împreună cu organizatorii evenimentului, am decis că poziția noastră rămâne fermă – concertul trebuie anulat”, a declarat Mantas Vedrikas, șeful departamentului de organizare a evenimentelor de la Žalgiris Arena, complex indoor din localitatea lituaniană Kaunas, care poate primi peste 22.000 de spectatori la concerte.

