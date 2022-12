Cum arată Crăciunul în Kiev versus Moscova. De la brazi în ruine și porumbei la opuleță și simboluri ale armatei

Autoritățile din Kiev au decorat pomul de Crăciun cu figurine care reprezintă porumbei albi și ghirlande care economisesc energie, în timp ce Moscova a umplut centrul cu simboluri ale războiului și omagii pentru soldați.

Potrivit publicației Meduza, în urmă cu o lună, primarul din Moscova, Serghei Sobianin, a declarat că locuitorii ar trebui să aleagă singuri, prin vot, cum să se organizeze târgurile tradiționale în capitală, la aceste sărbători de iarnă. Ca să nu anuleze toate festivitățile anuale din cauza războiului, primarul Moscovei și-a propus să transforme ideea de sărbătoare și să o dedice „soldaților și oamenilor noștri care lucrează neobosit în industria militaro-industrială, care construiesc structuri defensive și care repară casele distruse”.

Literele care reprezintă simbolurile „operațiunii speciale” se află chiar la intrarea din Parcul Gorki FOTO Meduza

Imagini de la târgurile de Crăciun organizate în spiritul războiului au fost publicate inclusiv de către Nexta.

Z-vatniks will come to patriotic ecstasy from such a New Year's decoration of #Moscow . pic.twitter.com/rAHxzrZavm

De cealaltă parte, în centrul Kievului a fost adus un brad înalt de 12 metri, care este ornat cu decorațiuni în forma unor porumbei albi, simbol al păcii, scrie Meduza. Este luminat, iar ghirlanda de beculețe strălucește datorită unui generator.

Luminile nu sunt aprinse tot timpul, ci doar la anumite ore. Autoritățile din Kiev au decis ca în acest an să nu organizeze tradiționalul târg de Crăciun sau alte evenimente festive care aveau loc în anii anteriori. În schimb, lângă bradul de Crăciun, sunt locuri unde oamenii din Kiev își pot încărca telefoanele sau alte gadgeturi.

A New Year's tree on Sophia Square in #Kyiv with energy-saving garlands.

Mai mult, la gara din Kiev, ornamentele din bradul de Crăciun sunt iluminate de către un generator conectat la o bicicletă la care oricine poate pedala pentru a aprinde beculețele.

This is what the #Christmas tree looks like at the #Kyiv railway station. The lighting is powered by an exercise bike. pic.twitter.com/mNUqb7vuM5