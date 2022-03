Joe Biden l-a numit pe Vladimir Putin "dictator criminal" și "derbedeu". Discurs dur ținut de liderul SUA la Capitoliu VIDEO

Președintele SUA a ținut un discurs înaintea unui prânz la care a fost invitat joi, 17 martie, de către Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprerezentanţilor.

Întâlnirea a avut loc la Capitoliu și a fost ocazionată de sărbătoarea irlandeză St Patrick’s Day.

Cu acest prilej, Biden a folosit termeni duri într-un discurs în care s-a referit la Vladimir Putin.

"Acum avem Irlanda și Marea Britanie luptând împreună împotriva unui dictator criminal, a unui derbedeu care duce un război imoral împotriva poporului ucrainean", a spus Biden, lăudând faptul că Irlanda și Marea Britanie fac parte, împreună, din Consiliul de Securitate al ONU.

