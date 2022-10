Armata rusă a continuat atacul noaptea trecută, în sudul Ucrainei. Rachete ruseşti au lovit orașul Mikolaiv, a relatat de primarul, Oleksandr Senkevich, într-o postare pe Twitter.

„O clădire rezidenţială cu cinci etaje a fost lovită, ultimele două etaje au fost complet distruse, iar restul clădirii este sub dărâmături. La faţa locului lucrează salvatorii”, scrie primarul, adăugând că oraşul a fost „bombardat masiv”.

Centrul specializat în construcţii navale şi un port pe râul Bug în largul Mării Negre, Mikolaiv au suferit deja în urma bombardamentelor ruseşti puternice în timpul războiului.

⚡️6 Russian missiles hit Mykolaiv.

According to Mykolaiv Mayor Oleksandr Senkevich, in the morning on July 9, Russian forces fired six missiles at Mykolaiv, destroying multiple buildings. No casualties have been reported.