Cum arată centrul Flotei Ruse din Sevastopol după atacul ucrainean cu rachete. Imagini din satelit FOTO

Armata ucraineană a anunțat recent că a lovit cu rachete centrul rus de comunicaţii de la Marea Neagră, din portul Sevastopol, Crimeea.

Atacul a vizat două nave și un centru militar de comunicații din Sevastopol.

Potrivit unor imagini din satelit, realizate de Planet Labs, clădirea centrului a fost distrusă. Cele două imagini au fost făcute în 21 și în 24 martie. Acestea confirmă că o clădire de pe strada Rudneva din Sevastopol a fost lovită de rachete, acoperișul prăbușindu-se după atac. În apropierea clădirii se văd și mașini ale pompierilor.

Potrivit anunțului făcut de Kiev, ”forţele armate ucrainene au lovit navele amfibie Iamal şi Azov, precum şi un centru de comunicaţii şi alte infrastructuri ale Flotei Ruse de la Marea Neagră”.

În atac, ucrainenii ar fi folosit rachete de croazieră Storm Shadow

Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center. https://t.co/C9Oq5NFcXH pic.twitter.com/c3gV0CR4tQ