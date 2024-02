Fiul vitreg al noului șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sârski, a transmis într-un mesaj video felicitări armatei ruse după cucerirea orașului Avdiivka.

Înregistrarea stânjenitoare pentru generalul Sîrski a fost făcută la Consulatul Rusiei din Sydney. Ivan poartă un tricou inscripționat cu litera „Z” și pledează pentru victoria totală a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

”Fiul vitreg al comandantului-șef al AFU, Oleksandr Sîrski, din prima căsătorie, susține Rusia din Australia. Fiul adoptiv al comandantului-șef al AFU, Ivan Sîrski, purtând o papaha (căciulă rusească - n.red.) și cu litera Z pe tricou, a spus că se roagă pentru victoria Rusiei. El a felicitat Ministerul rus al Apărării pentru capturarea orașului Avdiivka și și-a anunțat intenția de a obține cetățenia rusă. După felicitări, Ivan a strigat ”Glorie Rusiei!”Toată această acțiune a avut loc la Consulatul General al Rusiei din Sydney, în compania unor fanatici pro-ruși locali, așa-numiții cazaci”, a scris canalul media Nexta într-o postare pe rețeaua X, în mesajul care însoțește video-ul.

The stepson of the AFU commander-in-chief Syrskyi from his first marriage supports Russia from #Australia

Ads

The adopted son of the AFU commander-in-chief Ivan #Syrskyi, wearing a papakha and with the letter Z on his T-shirt, has said that he prays for Russia's victory. He… pic.twitter.com/QfPALsqbf7