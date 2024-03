Drone și rachete doborâte de Rusia și Ucraina. Următoarele luni ale războiului vor fi ”decisive”, avertizează Borrell la Washington

Rusia şi Ucraina anunţă vineri că au doborât mai multe drone inamice, iar şeful diplomaţiei Uniunii Europene avertizează la Washington că următoarele luni ale Războiului din Ucraina vor fi ”decisive”, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat că a distrus cinci drone ucraineneşi nouă rachete deasupra regiunii Belgrorod, la frontiera cu Ucraina.

Alte drone au fost neutralizate deasupra regiunii Lipeţk, la aproximativ 400 de kilometri sud de Moscova, potrivit guvernatorului regional Igor Artamonov.

Ucraina şi-a multiplicat atacurile împotriva Rusiei odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale, lovind tot mai adânc în teritoriul rus, ca răspuns la atacurile Moscovei.

Vineri, Forţele Aeriene ucrainene au acuzat Rusia, într-un comunicat postat pe reţele de socializare de lansarea a 27 de drone şi opt rachete împotriva Ucrainei.

Toate cele 27 de drone ”au fost distruse”, potrivit aceleiaşi surse.

Trei copii uciși la Donețk

Trei copii au fost ucişi într-un atac la Doneţk, un oraş situat în estul Ucrainei, aflat sub controlul forţelor ruse, anunţă vineri primarul prorus Aleksei Kulemzin.

”În urma unui atac nocturn barbar în cartierul Petrovski al oraşului nostru al unor nazişti ucraineni”, o casă a fost vizată şi a luat foc, scrie el pe Telegram.

”Trei copii au fost ucişi”, anunţă el.

Acest atac are loc în contextul în care Rusia a început să voteze, vineri, în scrutinul prezidenţial de trei zile, până duminică, în care Vladimir Putin urmează să obţină un nou mandat de şase ani, în lipsa oricărei opoziţii.

Votul este organizat şi în cele patru regiuni ucrainene a căror anexare a fost anunţată de Putin în septembrie 2022, pe care le controlează în parte, Zaporojie, Herson, Doneţk şi Lugansk.

Diplomaţia ucraineană a cerut comunităţii internaţionale să nu recunoască rezultatul acestui vot, pe care l-a catalogat drept o ”farsă”.

Borrell: Următoarele luni, ”decisive” în război

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a avertizat joi, înt-o vizită la Washington, că rezultatul Războiului din Ucraina s-ar putea juca în luniel viitoare şi a îndemnat aliaţii din Occident să-şi consolideze ajutorul Kievului.

”Următoarele luni vor fi decisive”, a dat el asigurări.

”Numeroşi observatori se aşteaptă la o ofensivă rusă în această vară, iar Ucraina nu poate aştepta până la rezultatul viitoarelor alegerilor americane”, a subliniat el.

”Tot ceea ce trebuie făcut trebuie să fie făcut rapid”, a cerut el în capitala Americii, după o vizită la Consiliul de Securitate al ONU, la New York.

La Washington, Josep Borrell s-a întâlnit cu şeful diplomaţiei americane Antony Blinken şi a insistat asupra consecinţelor tragice ale unei eventuale victorii a Rusiei.

În cazul în care Vladimir Putin ”învinge în acest război, cucereşte Ucraina şi pune un regim fantomă la Kiev, ca cel din Belarus, acest lucru nu se va opri acolo”, a avertizat el.

”Acest lucru va avea repercusiuni uriaşe asupra Statelor Unite şi sistemului de alianţe construit în jurul Statelor Unite şi Uniunii Europene”, a avertizat el.

Şeful diplomaţiei europene a discutat cu un ales republican din Camera Reprezentanţilor, Don Bacon, a anunţat un oficial european de rang înalt.

El i-a cerut să-şi imagineze ”tancuri ruse la Kiev” şi să-i transmită mesajul la un seminar al aleşilor republicani în curs, în West Virginia.

”Acesta nu este un joc fără consecinţe. În câteva luni, Ucraina ar putea să se afle într-o situaţie de nesusţinut”, a subliniat oficialul american.

”Republicanii ar trebui să se gândească la asta”, a cerut el.

