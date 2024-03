Ministrul britanic al Apărării Grant Shapps a insistat vineri, în timpul vizitei sale la Kiev, că Ucraina "trebuie să câştige războiul" cu Rusia şi pentru aceasta aliaţii ei trebuie să-şi intensifice sprijinul, după ce a anunţat în ziua precedentă că Regatul Unit va furniza armatei ucrainene un nou pachet de ajutor militar ce cuprinde peste 10.000 de drone de atac şi de recunoaştere, relatează agenţia EFE.

Într-un mesaj video postat pe reţeaua de socializare X, ministrul britanic afirmă că a venit la Kiev "pentru a da alarma în lumea democratică", întrucât "trebuie să ne asigurăm că Ucraina câştigă războiul".

"Regatul Unit s-a angajat să facă mai mult ca niciodată, cu cel mai mare pachet de ajutor militar al nostru până în prezent", a subliniat oficialul britanic, referindu-se la cele 10.000 de noi drone.

"I'm in Kyiv to raise the alarm": British Defense Minister Grant Shapps recorded a video from the center of the capital

"We have to make sure that #Ukraine wins this war. The #UK has done more than ever before, providing the largest military assistance package to date. Now every… pic.twitter.com/TQ6RePLdmE