Ce s-a fabricat în ultimele luni la "fiecare nivel al societății în Ucraina". "Rusia chiar nu are habar cu ce se confruntă acum" VIDEO

Mai multe surse arată că Ucraina a aplicat în ultimele luni o strategie puțin înțeleasă de inamicul Rusia.

Direcția războiului dintre Ucraina și Rusia este reliefată discret într-un punct al conflictului dintre președintele Zelenski și șeful Armatei, generalul Zalujnîi.

"Este criticată lipsa de strategie și faptul că armata încearcă pur și simplu să arunce cu cadavre în ruși. Deși nu cred că este complet adevărat, sunt de acord că armata ucraineană are încă o minoritate de ofițeri care au apucături sovietice.

În mod indirect, această critică este recunoscută de Zalujnîi, care a vorbit recent public despre noua strategie pentru armată și necesitatea producerii și desfășurării de drone pe front, mai degrabă decât a oamenilor", arată într-o analiză pe X Timofi Milovanov, reputat specialist ucrainean, fost ministru al Economiei, între 2019 și 2020.

Strategia mediatizată la nivel național a dat roade în ultimele luni.

"Fiecare nivel al societății ucrainene este implicat într-o formă sau alta în producția de drone în masă - în apartamente, birouri, depozite, baze militare. Lucrează adolescenți, bătrâni, IT-iști, orice care vrea să învețe

Și această strategie va câștiga războiul. Rusia chiar nu are habar cu ce se confruntă acum", scrie un blogger american care trăiește în Ucraina, popular pe X cu numele Jay in Kyiv.

Pe rețelele sociale circulă numeroase imagini și filmări referitoare la dronele de apartament. "Fabrica de la subsol. Nu poate fi exagerat cât de mult contribuie acei cetățeni ucraineni obișnuiți la compensarea lipsei de muniție. Chiar și gospodinele își fac partea lor de treabă pentru a asambla drone FPV. Admirabil!", remarcă un analist militar german popular pe X, promovat sub numele Tendar.

O altă filmare arată femei care muncesc într-un atelier la fabricarea unor elemente metalice folosite pentru întărirea tranșeelor.

Ukrainian women from Cherkasy region help the Ukrainian Army. They have learned how to make metallic brackets to reinforce dugouts. This saves a lot of lives.

So proud of our women!

