Protest de amploare la periferia Rusiei. Kremlinul a trimis forțele de elită pentru a încerca să disperseze miile de manifestanți VIDEO

Unul dintre cele mai mari mitinguri de protest desfășurate în Federația Rusă de la începutul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei are loc în prezent într-o regiune apropiată de linia frontului. Kremlinul a trimis acolo forțele speciale în tentativa de a dispersa manifestanții.

Peste 10.000 de oameni s-au adunat miercuri, 17 ianuarie, în fața tribunalului din orașul Baymak, regiunea Bașkiria, pentru a-l sprijini pe activistul local Fail Alsynov, care a fost acuzat de „incitare la ură”. În dimineața zilei de miercuri instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare într-o colonie penală.

Russian media report that about 10,000 people are gathered by the court building in Bashkortostan. https://t.co/2HYJn61SaE pic.twitter.com/vQEP4RqoWa

În octombrie 2022, Fail Alsynov a scris un apel prin care le-a cerut bașkirilor să nu participe la războiul din Ucraina.

Șeful regiunii Bașkiria, Radiy Khabirov, a scris un denunț carer l-a vizat pe activist. De asemenea, el a cerut ca Alsynov să fie anchetat pentru „discreditarea armatei” și „apeluri publice la extremism”.

Bașkiria sau Bașkortostan este o regiune situată în sud-vestul Rusiei FOTO Wikipedia

În această dimineață, în Baymak din Bașkiria, internetul a fost întrerupt și toate intrările în tribunalul unde a fost anunțată sentința activistului au fost blocate. În ciuda acestui fapt, locuitorii și-au abandonat mașinile și s-au dus la tribunal.

