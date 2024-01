Puzderie de drone pe frontul din Ucraina. „Nimeni nu știe cum să avanseze”. Politicile convenționale ale NATO sunt depășite

Un operator ucrainean de drone a spus că există atât de multe drone peste anumite părți ale Ucrainei acum, încât nici soldații ruși, nici soldații ucraineni nu știu cum să avanseze.

Gleb Molceanov, care luptă aproape de orașul Kupiansk din Harkov, a declarat pentru The Guardian că „nimeni nu știe cu adevărat cum să avanseze în acest moment”.

Potrivit lui Molceanov, desfășurarea pe scară largă a vehiculelor aeriene fără pilot de către Rusia și Ucraina a făcut ca politicile convenționale ale NATO să fie „destul de desuete”.

De fapt, el a declarat pentru cotidianul britanic că realizarea oricăror breșe militare era „aproape imposibilă într-o eră a dronelor ieftine și cu precizie letală”.

„Totul este distrus de drone și artilerie”, a spus el.

Dar Molceanov a spus că forțele ruse au obținut un oarecare succes tactic în Sinkivka, un oraș din apropiere, folosind „proiectile”, potrivit publicației.

Trupele ruse au efectuat 19 lovituri cu rachete și drone împotriva țintelor civile din regiunea Harkov în cursul săptămânii trecute, a informat miercuri, 24 ianuarie, Institutul pentru Studierea Războiului, citând forțele armate ale Ucrainei.

În cele mai recente rușii au folosit rachete S-300 care au lovit ținte civile, a anunțat ISW.

Situația din zonă este atât de gravă încât cadavrele zac în tranșee și pe solul înghețat, precum și în vehicule arse, potrivit imaginilor video surprinse de Molceanov și prezentate The Guardian.

Ads

„Este într-adevăr groaznic acolo”, a spus el.

Rusia încearcă să profite de îngheț pentru a-și muta tancurile

Rusia și-a intensificat operațiunile ofensive pe linia frontului, încercând probabil să profite de înghețarea solului pentru a muta vehicule blindate, susține Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Dar atacurile Rusiei duc la pierderi uriașe pentru vehiculele și personalul său militar, susține Ministerul Apărării al Marii Britanii, citând date de la Statul Major ucrainean.

Experții în război avertizează că Rusia menține un avantaj semnificativ față de Ucraina în mai multe domenii cheie în acest moment, iar Kievul va trebui să se apuce serios de treabă dacă vrea să învingă mașina de război a Moscovei și să aibă vreo șansă la operațiuni ofensive anul viitor.

Michael Kofman și Dara Massicot, experți de la Carnegie Endowment for International Peace, și Rob Lee, expert la Foreign Policy Research Institute, au descrie într-un comentariu publicat vineri, 26 ianuarie, de War on the Rocks „starea actuală a războiului ca un impas“.

Ads

Dar, „cu sprijin occidental adaptat, Ucraina ar putea rezista împotriva forțelor ruse în acest an și ar putea reconstrui avantajul necesar pentru a desfășura operațiuni ofensive la scară largă în 2025, recreând o altă oportunitate de a învinge Rusia pe câmpul de luptă”, au spus aceștia.

Analiștii au avertizat că „fără ajustări majore sau dacă sprijinul occidental slăbește, calea actuală prezintă un risc mare de epuizare în timp, iar Ucraina va fi forțată să negocieze cu Moscova dintr-o poziție de slabă”.

Este o situație mai puțin ideală pentru forțele Kievului în acest moment. Acestea se luptă în timp ce mașina de război rusă ia avânt.

Forțele ucrainene care luptă de-a lungul liniilor de front întinse ale războiului se confruntă în prezent cu o cantitate insuficientă de muniție și sunt depășite numeric de trupele rusești, ceea ce reprezintă o schimbare față de situația din vară, când Kievul folosea artileria pentru a lovi cu putere pozițiile Moscovei.

Ads

În plus, temerile cresc cu privire la viitorul asistenței de securitate acordate de SUA Ucrainei, deoarece finanțarea suplimentară rămâne blocată de Congres – în ciuda cererilor repetate de urgență din partea administrației Biden. Oficialii din Washington, Kiev și țările partenere europene au tras un semnal de alarmă că consecințele secăturii ajutorului pot fi catastrofale.

Cu o lipsă de muniție de artilerie furnizată de Occident și de unități bine pregătite în luptă pentru operațiuni ofensive eficiente, Ucraina se concentrează pe reconstituirea forței și se străduiește pentru a menține linia împotriva atacurilor Rusiei, au scris experții.

Pentru a ține la distanță forțele Moscovei, Kievul va trebui să-și întărească apărarea

Dar pentru a rezista ofensivelor rusești suplimentare în viitorul apropiat și pentru a-și proteja trupele de artileria și bombardamentele intense ale Moscovei, Ucraina va trebui să-și întărească apărarea și fortificațiile. Are nevoie de tuneluri și buncăre subterane, au spus experții.

Ads

Fortificarea apărării, au adăugat ei, va permite Ucrainei să mențină mai bine linia frontului și va permite Kievului să rotească trupele și să păstreze muniția critică. Această metodă sa dovedit deja eficientă în prevenirea avansurilor inamice în timpul războiului.

Unul dintre motivele pentru care mult așteptata contraofensivă de vară a Ucrainei nu a reușit să producă rezultate semnificative a fost că Rusia a construit o rețea complexă de fortificații defensive pe întreg teritoriul ocupat de ruși din estul și sudul Ucrainei. Cele mai dure apărări, cunoscute sub numele de Linia Surovikin, constau în șanțuri și obstacole anti-tanc, mine și rețele sofisticate de tranșee.

Eșecurile contraofensivei ucrainene au pus bazele ofensivei rusești reînnoite în estul Ucrainei, care a început în octombrie și s-au concentrat puternic în jurul orașului Avdiivka . În timp ce Moscova a suferit pierderi grele în timpul atacului în curs - atât în ​​trupe, cât și în vehicule blindate - forțele sale continuă să avanseze, obținând mici câștiguri teritoriale. Rusia forțează și în diverse alte sectoare ale frontului. Cu apărare fortificată însă, Ucraina ar putea complica serios aceste eforturi.

Ads

Strategia recomandată este una caracterizată ca „ține, construiește, lovește”

Oficialii occidentali au fost reticenți în a caracteriza eforturile Rusiei ca fiind eficiente. Un oficial de rang înalt al Pentagonului a declarat reporterilor săptămâna aceasta că, deși Moscova a încercat să spargă liniile din estul Ucrainei, „nu a reușit”.

Cu toate acestea, SUA continuă să-și manifeste îngrijorarea că președintele rus Vladimir Putin rămâne determinat să cucerească Ucraina și este nevoie de mai multă asistență militară pentru a menține Kievul în luptă.

„Faptul că Rusia continuă să demonstreze intenția de a lupta împotriva Ucrainei și de a ocupa Ucraina și de a elimina Ucraina ca țară evidențiază faptul că aceasta este o amenințare serioasă la securitate care nu va dispărea”, a spus secretarul de presă al Pentagonului, generalul majorul Pat Ryder la un briefing săptămâna aceasta.

„Cu cât vom putea continua să oferim mai devreme nivelul de sprijin pe care îl avem”, a spus el, „cu atât mai bine, nu numai pentru Ucraina, ci și pentru comunitatea internațională”.

În comentariul lor, Kofman, Lee și Massicot au susținut că „dacă acest an este folosit cu înțelepciune, dacă problemele esențiale sunt abordate și dacă se ține cont de lecțiile din ofensiva din 2023, Ucraina poate încerca să provoce o înfrângere majoră forțelor ruse”.

Strategia recomandată este una caracterizată ca „ține, construiește, lovește”, apărarea creând oportunități de reconstruire a forței și lovituri care degradează capacitățile ruse. „În mod ideal”, au explicat experții, „Ucraina poate absorbi ofensivele rusești, reducând în același timp victimele și să se poziționeze pentru a recupera avantajul în timp”.

A ajunge acolo, totuși, începe cu construirea unei apărări puternice și fortificate în profunzime, dar și Ucraina are nevoie de sprijin continuu pentru a lupta împotriva rușilor. După cum au scris cei trei experți, „deciziile cheie trebuie luate în acest an, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru a pune războiul pe o traiectorie mai bună”.