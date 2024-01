Tinerii suedezi, gata să-și apere țara: „Putin nu mă sperie“

Tinerii suedezi sunt pregătiți să lupte dacă este necesar, după ce ministrul suedez al Apărării Civile a cerut oamenilor să se „pregătească pentru război”.

Suedia nu a fost implicată în ostilități de 210 de ani, dar Carl-Oskar Bohlin a spus la începutul acestei săptămâni că populația ar trebui să se alăture grupurilor de voluntari pentru apărare.

El le-a spus cetățenilor să se întrebe „cine sunteți dacă vine războiul?” într-un discurs încântător pe care unii l-au respins ca fiind înfricoșător, în timp ce țara se pregătește să adere la NATO.

Suedia are recrutare parțială din 2017 atât pentru bărbați, cât și pentru femei, iar Daily Mail a vorbit cu un grup de tineri din centrul Stockholmului despre posibilitatea unui război cu Rusia lui Vladimir Putin.

Deși majoritatea a respins ideea că conflictul militar bate la ușă, toți au spus că vor fi pregătiți să lupte și să-și apere țara dacă va fi nevoie.

„Dacă vin rușii aici, îi vom trimite înapoi în cutii“

Lukas Stahl, 25 de ani, din Sormland, a declarat: „Personal, ceea ce a spus ministrul nu mă îngrijorează foarte mult, nu mă sperie ușor și nu văd nicio amenințare imediată.

În același timp, sunt de acord că ar trebui să fim pregătiți ca țară și nu vrem să fim prinși dormind, dar nu am de gând să mă grăbesc și să mă aprovizionez cu conserve și baterii. Sunt pregătit să lupt pentru țara mea dacă este nevoie și, deși nu am fost recrutat când eram mai tânăr, sunt gata să-mi aduc aportul. În Suedia poți fi chemat în armată până la vârsta de 30 de ani, așa că mai am cinci ani și sunt mai mult decât dispus să-mi protejez poporul. Putin nu mă sperie, iar Ucraina este un caz diferit de Suedia. Nu văd Rusia atacându-ne acum, deoarece au prea multe alte lucruri de care să-și facă griji“.

Studenta Sonja Moberg, în vârstă de 19 ani, din Stockholm a spus: „Fetele pot fi recrutate și ele și mi-am făcut testele anul trecut, dar nu am trecut, din motive medicale. Dar am multe prietene care au fost recrutate și le place foarte mult – una este șofer de camion și se distrează de minune. Nu sunt îngrijorată că vom fi atacați, dar cred că este o idee bună să fim pregătiți, tatăl meu spune că ar trebui să fim pregătiți și probabil că este mai îngrijorat decât mine. Nu văd Rusia atacându-ne militar pentru că au un alt război în Ucraina, dar îi văd atacând infrastructura, energia sau internetul ”.

Dino Fors, în vârstă de 19 ani, a declarat pentru Daily Mail: „Nu o iau prea în serios. Chiar nu pot să văd un război, dar bineînțeles că sunt gata să lupt dacă este nevoie.

Am vârsta potrivită pentru recrutare, dar nu am fost selectat încă, deși unii dintre prietenii mei au fost. Dacă sunt chemat îmi voi apăra cu bucurie țara, dar, așa cum am spus, nu pot să văd că se va întâmpla prea curând și oricum ei trebuie să treacă mai întâi prin Finlanda. Dar cred că Putin va face o mare greșeală dacă va ataca Suedia, deoarece avem mulți prieteni puternici. Nu văd că suntem următorii pe lista lui“.

„ Desigur că aș fi gata să lupt pentru țara mea – de ce nu aș face-o? Este bine că ni s-a cerut să fim pregătiți și cred că faptul că nu am avut război de mai bine de 200 de ani te poate face să te simți mulțumit. Ar trebui să lupți dacă libertatea ta este amenințată. Putin este doar un bătăuș și merită să fie tratat ca unul. Dacă vin rușii aici, îi vom trimite înapoi în cutii. Ei nu vor găsi Suedia o pradă uşoară,“ a declarat Daily Mail Yngue Ericsson, în vârstă de 27 de ani.