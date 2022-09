Poneiul Reginei Elisabeta a fost adus la înmormântare. Unde a stat și cine l-a ținut FOTO

Poneiul negru al reginei Elisabeta a II-a, Emma, a fost prezent la trecerea cortegiului funerar pe domeniul Castelului Windsor, fiind ţinut de căpăstru de un membru al personalului, pe iarbă, la câțiva metri de corpul neînsuflețit al fostei sale stăpâne.

Suverana, care a domnit 70 de ani, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit la 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

La înmormântarea de luni, 19 septembrie, au participat inclusiv animalele favorite ale Reginei Elisabeta, poneiul Emma și cei doi corgi.

