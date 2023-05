Aproape 50 de lideri europeni se reunesc joi, 1 iunie, în Republica Moldova, o ţară mică ce urmăreşte de cel mai aproape invazia Ucrainei vecine de către armata rusă şi care trăieşte cu frica unor manevre destabilizatoare ale Moscovei, relatează AFP.

Liderii europeni se reunesc la al doilea summit al Comunităţii Politice Europene.

O participare a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar sublinia şi mai mult această reuniune fără precedent, în apropiere de Chişinău.

On 1 June, Mimi Castle will be the beating heart of Europe. Moldova and @sandumaiamd will be amongst friends, including the President of the @EUCouncil @CharlesMichel @eucopresident #MoldovaIsNotAlone pic.twitter.com/FIMfynEfEz

Nu s-a anunţat nimic în acest sens, însă Zelenski ar putea participa la această întâlnire a ”familiei europene”, după ce a străbătut planeta în ultimele zile - Italia, Germania, Franţa, Regatul Unit, Arabia Saudită, la summitul Ligii Arabe şi Japonia, la summitul G7.

Moldova nu este singură!

We stand with Moldova. With its European choice.

We hear the people of Moldova as they look to us as their future.

We will walk this path together.#MoldovaIsNotAlone 🇪🇺🇲🇩@EPCMoldova @sandumaiamd pic.twitter.com/sO8uUzFTJS