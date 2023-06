Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, Joel Lyon, şi-a exprimat nemulţumirea duminică, 18 iunie, după comentariile deputatei Partidului ŞOR, Marina Tauber, care a afirmat că ”Maia Sandu, susţinută de UE, comite un genocid împotriva evreilor”.

Ambasadorul Israelului a cerut autorităţilor de la Chişinău o reacţie clară în legătură cu această declaraţie, transmite Deschide.md.

”Comentariile jignitoare făcute de Marina Tauber, membru al Parlamentului Republicii Moldova şi vicepreşedinta Partidului ŞOR, sunt inacceptabile. Folosirea Holocaustului pentru a justifica acuzaţii false intră sub incidenţa TheIHRA (Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului) a definiţiei antisemitismului. În calitate de ambasador al Israelului şi copil al unui supravieţuitor al Holocaustului, condamn aceste comentarii şi îndemn guvernul Republicii Moldova să acţioneze împotriva tuturor formelor de denaturare şi negare a Holocaustului, mai ales atunci când acestea provin de la reprezentanţi ai parlamentului”, a scris diplomatul pe contul său de Twitter.

