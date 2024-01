Revelion interzis pentru români în orașul natal al lui Putin: ”Niet, romanski pasport niet” VIDEO

Cosmin Avram, un cunoscut vlogger de turism, s-a dus în Rusia pentru a petrece Revelionul, povestind pe Youtube că nu a fost lăsat de polițiștii ruși să intre în piața centrală din Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui Vladimir Putin.

„Tocmai am ajuns aici, în Sankt Petersburg, să facem Revelionul. De fapt, am ieșit pe stradă pentru a vedea care e situația, pentru a lua pulsul orașului. Se întâmplă lucruri ciudate, motiv pentru care am decis să filmez, să fac un vlog improvizat, pentru că nu aveam de gând să fac așa ceva”, a spus Cosmin Avram, potrivit adevarul.ro.

”Nu ne lasă, după ce am stat la prima coadă foarte mult. Ciudat, acum trebuie sa ne întoarcem. Nu ințeleg de ce, toată lumea intră, numai românii nu. Au zis ca ”romanski pasport niet”. Ne-au întors din drum fără niciun fel de explicație clară, românii nu au dreptul sa vadă focurile de artificii de aici, din Sankt Petersburg.

Au văzut că nu știu rusă, le-am zis că sunt turist, m-au întrebat de unde sunt. I-am zis România, mi-a cerut pașaportul, s-a uitat pe pașaport, s-a întors spre colegii lui, a spus ”romanski”. După aia ”niet”, ”romanski niet”. Și ne-a dat afara. N-aș vrea să spun că e discriminare, dar așa pare. Am vrut să vă arătăm focurile de artificii mai de aproape”, a completat vloggerul.

Ads