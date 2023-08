Reacția familiei românului eliberat după 8 ani de la răpirea din Burkina Faso: ”Parcă m-aș duce pe jos până la București să-l văd!”

Părinții lui Iulian Gherguț, românul răpit de teroriști în Burkina Faso, eliberat miercuri, 9 august, au reacționat într-o intervenție la TV la această veste, explicând apoi cum au trăit în ultimii opt ani.

Alături de mamă, tatăl, frații și verii lui Iulian Gherguț îl așteaptă cu nerăbdare acasă, arată Digi24.

Cecilia Gherguț, mama: „Am aflat de la televizor că s-a eliberat Gherguț Iulian din Burkina Faso. Am tresărit, am început să plângem de bucurie, că a coborât din avion...

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: De când nu mai aveați vești despre Iulian Gherguț? Când a fost ultima dată când ați primit vești despre starea lui și ce se întâmplă cu el?

Cecilia Gherguț, mama: „N-am primit nicio veste. Am fost la București, la ambasadă (Ministerul Afacerilor Externe – n.red.). Acolo mi-a zis că este viu...prea puțin mi-au spus. Mi-au arătat o fotografie despre care au spus că e de 2 ani”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Când ați venit la București?

Cecilia Gherguț, mama: „Pe 29 iunie. Am avut audiență la București, la Ministerul de Externe, unde ne-au chemat. Acolo ne-au zis că e viu, sănătos. În fotografie se vedea că era slab...amărât. Acum parcă m-aș duce pe jos până la București să-l văd!”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: În ultimii 8 ani cum a fost?

Emil Gherguț, frate: „Cum să fie? Eram în cameră, m-a sunat un prieten din Târgu Jiu și a zis «uită-te pe Digi24, e adevărat ce se întâmplă?». Nu știam despre ce este vorba. M-a întrebat «E adevărat că Iulian a sosit la București? L-a dat la televizor, văd pe Digi24.» Am zis «Nu știu, o fi așa. Să deschid și eu televizorul...». Când am ieșit afară, era deja un coleg de-al dvs aici la noi acasă. Ne bucurăm foarte mult. După 8 ani de zile nici nu mai aveam șanse că o să-l mai vedem vreodată. Eu locuiesc în Franța de vreo 4 ani de zile și era cam dureros să știu că e plecat, că nu se știe nimic. În 8 ani de zile, probabil că relația dintre Burkina Faso și România n-a fost neapărat foarte ok, și de asta era și ruptura asta...se știe, nu se știe? Arunca unul pe altul vina...Ne bucurăm că a venit acasă și nu mai contează...”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Dacă ne întoarcem în timp, cum a fost atunci când ați aflat că Iulian Gherguț a fost răpit?

Emil Gherguț, frate: „Dureros, foarte dureros, mai ales că la vremea aia se cam răpeau...nu mai știai dacă ieși viu de acolo. Dacă știai că îl răpeau pentru o lună, două, nu mai știai dacă e viu. Vestea a fost ca un trăznet”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Cu ce îl așteptați acasă, cum vă pregătiți? Cecilia Gherguț, mama: „Gătesc sarmale, o ciorbă de pasăre....”.

Emil Gherguț, frate: „Tăiem vițelul cel gras!”. Cecilia Gherguț, mama: „Acum m-au sunat toți frații, verișorii. Chiar am un verișor venit aici”.

Emil Gherguț, frate: „Telefonul nu se oprește să ne întrebe dacă e adevărat”. Tatăl lui Iulian Gherguț: „Este o bucurie!”.

Cecilia Gherguț, mama: „Stăm și ne gândim cam cum e în inima lui când ajunge la poartă!”.

Tatăl lui Iulian Gherguț: „Am văzut la televizor că tot barbă are...dar gata, o dăm jos”.

Cecilia Gherguț, mama: „Oricum ar fi, numai să fie acasă între noi!”.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, 9 august, referitor la demersurile permanente efectuate de către Celula de criză interinstituţională, constituită din MAE şi instituţiile competente, în rezolvarea situaţiei cetăţeanului român Iulian Gherguţ, răpit în Burkina Faso, că acesta a fost eliberat şi se află, la acest moment în siguranţă, pe teritoriul României.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe precizează, în comunicatul de presă, că rezultatul acţiunii finalizate astăzi prin aducerea în ţară a cetăţeanului român Iulian Gherguţ este rezultatul muncii depuse de către toate instituţiile din cadrul Celulei de criză interinstituţională, care au efectuat demersuri permanente pentru eliberarea cetăţeanului român, pe toate palierele şi canalele politico- diplomatice.

„Ministerul Afacerilor Externe foloseşte acest prilej pentru a adresa mulţumiri, în numele autorităţilor române, tuturor partenerilor externi, în mod special autorităţilor marocane, pentru sprijinul important acordat în vederea soluţionării acestui caz extrem de complicat”, mai indică sursa citată.

Românul Iulian Gherguţ, care a fost răpit în 2015 când lucra ca agent de securitate la o mină de mangan din Tambao în nordul statului african Burkina Faso, era ostatic al grupării islamiste Al-Mourabitoun în 2019, alături de alţi cetăţeni străini, scria AFP în urmă cu patru ani, publicând informaţia în contextul unor noi răpiri care avuseseră loc în acea perioadă.