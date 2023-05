Condamnări între 10 și 20 de ani pentru trădare națională

Timp de 34 de ani, guvernele au venit și au plecat, iar politicienii s-au tot "înfrățit", trecând de la un partid la altul. Tehnocrații au venit să salveze România! Au fost aici și au plecat la Bruxelles, după ce și-au îndeplinit misiunile știute și neștiute! Datoriile României au crescut însă, așa cum au crescut și afacerile subterane și "statul paralel"!

Trădarea înseamnă pașaport pentru o lume mai bună?

Serviciile de informații știu că veghează! Dar ce facem cu cei care nu vor să mai audă și să mai vadă umilirea României? Cum este posibil să avem decidenți guvernamentali specializați în afaceri strategice care spun că "Ucraina nu a informat România cu privire la atentatul asupra biodiversității Deltei Dunării"? Pe cine mai interesează posibilul dezastru ecologic?

Cum se poate explică atitudinea Ucrainei, stat încercat de un război cu mize ascunse, în condițiile în care, după cum declarau social democrații, România a "primit milioane de refugiați ucraineni, le-a asigurat casă, masă, locuri de muncă pentru adulți şi școală pentru copii. A facilitat exportul grânelor ucrainene, cu mari eforturi şi costuri considerabile. A asigurat sprijin internațional şi suport în toate modurile posibile pentru că Ucraina să reziste în fața invaziei rusești"! Ucraina este un stat aliat sau un stat care își urmărește doar propriile interese? Cine mai vrea să audă că, încă din 2017, minoritatea românească a primit interdicție să mai folosească limba română în școli și în biserica?

Rusia prezentata în Strategia Națională de Apărare drept inamicul numărul 1! Sub loviturile primite din partea Austriei, Olandei, Ucrainei, cine sunt prietenii României?

Ads

Viață nu are bilet dus -întors!

După 34 de ani de așteptări și speranțe spulberate, România a ajuns din nou la mâna creditorilor, împrumuturile externe depășind deja suma de 154 de miliarde de euro! Numai în ianuarie 2023, statul român a contractat împrumuturi de circa 9 miliarde de euro! Pentru ce a fost nevoie de aceste împrumuturi, cu atât mai mult cu cât acestea nu se opresc aici? Cum poate fi explicat managementul performant?

Împrumuturile externe înseamnă strategii pe termen mediu și lung pentru controlul României?

Cum este posibil să limitezi cheltuielile din administrație și pierderile generate de companiile de stat, cu angajări politice, pe baza cumetriilor și nepotismelor și cu reangajări, tot la stat, a unor pensionari beneficiari ai unor condiții și legi speciale? Cum este posibil să gândești la binele României, în condițiile în care cei aflați la putere își acordă măriri de salarii și pensii după bunul plac, în timp ce românii trăiesc în sărăcie și împovărați pe viață de credite contractate pentru o casă?

Ads

Cine vinde România?

În timp ce peste jumătate din populația tânăra a României este datoare vândută la bănci, după împrumuturi cu buletinul făcute sub ochii adormiți ai celor ce aveau datoria să vegheze la protecția cetățenilor, mulți dintre cei care au condus și conduc această țară au uitat de problemele românilor, gândind poate la tinerețea veșnică și la conturile ascunse prin Elveția sau călătorii în peisaje exotice, printre cămile și urangutani! Recunoștință?!

În decembrie 1989, România nu era o țară săracă

Hărțile cu zăcămintele minerale au reapărut în atenția românilor, când un posibil spion rus, a fost prins pe Aeroportul Otopeni în timp ce încerca să scoată din țară hărți geologice cu informații clasificate referitoare la zăcămintele de cupru și metale rare!

Potrivit Social Media, "hărțile de interes strategic începuseră să fie introduse pe calculator în România, la sediul Întreprinderii de Prospecțiuni şi Foraje "Geofizică" din anul 1971 şi erau permanent actualizate, resursele de aur fiind evaluate, în 2013, la circa 250 miliarde euro"!

Ads

Dincolo de zvonistică sunt informații potrivit cărora aceste hărți cu secretele zăcămintelor au fost vândute, în 1992, cu 10.000 de dolari!

Când democrația bătea la porțile romanilor, cine era interesat de preluarea controlului asupra resurselor interne ale României?

România a fost o țară puternică, respectată în plan internațional, rolul de mediator pentru pace fiind recunoscut de întreaga lume!

Devenea România un stat mult prea puternic?

De ce a fost asasinat Nicolae Ceaușescu?

După 25 de ani de conducere, cu fapte bune și cu fapte mai puțin bune, dar cu interes pentru dezvoltarea României, președintele Nicolae Ceaușescu și soția să Elena Ceaușescu au fost asasinați pentru că ar fi subminat economia națională, în condițiile în care "România a fost singură țară din lume, de la anul 6000 I.H. încoace, care, potrivit economistului american Martin Armstrong, a reușit să își achite în totalitate datoria externă", interzicând prin lege îndatorarea externă a țării! Ce l-a determinat pe Nicolae Ceaușescu să rupă în 1985 legăturile cu FMI (Fondul Monetar Internațional) și să plătească datoria externă de aproape 12 miliarde de dolari contractată pentru industrializarea României?

Ads

Cât de adevărat este faptul, potrivit "Open Sources", că țara noastră, presată de FMI, ar fi urmat să între în blocaj financiar, urmând a fi nevoită să-și vândă resursele naturale, cum s-a întâmplat în ultimii ani? Despre președintele Nicolae Ceaușescu se poate spune orice, dar nu se poate spune că nu și-a iubit țara! Câți vor să mai știe că după achitarea datoriei externe către FMI, România intenționa să reconstruiască Banca Română de Comerț Exterior într-o adevărată a două Banca Mondială, cu finanțare din partea Libiei, Iranului și Chinei, pentru credite cu dobânzi mici pentru țările aflate în curs de dezvoltare?

Independența României a fost motivul care a grăbit asasinarea președintelui Nicolae Ceaușescu?

În 1989, după ani în care românii au îndurat frigul din casă, interminabilele cozi la lapte și pâine, dar și raționalizarea pe bază de cartelă la produsele de bază, România avea șansă să devină un centru de putere, cu un cuvânt greu în față marilor puteri, dacă ar fi fost lăsată să construiască nouă Bancă Mondială la București! Dar cine ar fi tolerat că România să fie o alternativă la Banca Mondială și la Fondul Monetar Internațional, iar președintele Nicolae Ceaușescu să devină un lider mondial?

Ads

România trăiește din împrumuturile externe?

Dacă "economia duduie" așa cum afirma un fost premier, de ce este nevoie de noi și noi împrumuturi externe? Deși reforma a fost și rămâne o prioritate anunțată mai mult pe hârtie, România s-a împrumutat de pe piețele externe la niveluri record, atât în anul 2022, dar și în 2023! "Cu un rating de țară doar cu o treaptă deasupra "junk", pe ultimul nivel recomandat investițiilor, cu un război la graniță şi cu un necesar de finanțare anual de peste 20 mld. de euro", potrivit zfr.ro, România plătește unele dintre cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Cum poate fi explicat faptul că România a împrumutat de pe piețele externe șase miliarde de dolari, la dobânzi de 9 şi peste 9%, în timp ce Polonia a împrumutat 9 miliarde de dolari la dobânzi de 5,5%, iar Ungaria cinci miliarde de dolari cu dobânzi de 6,7 procente?

Cine încasează comisionul?

În 1990, România a reușit să cheltuie circa 73% din rezervă valutară în valoare de circa 2,7 miliarde dolari! Întâmplare sau un prim pas spre subordonarea țării intereselor străine? Să fie o întâmplare că în ultimii 10 ani, România a plătit dobânzi de peste 35 miliarde euro, cât era PIB-ul în 1990? De ce a fost nevoie de o democrație livrată în România cu jertfă a sute de tineri loviți de gloanțele unor teroriști neidentificați până astăzi, în timp ce strigau cuvântul "Libertate", dar și de redeschiderea urgentă a liniilor de împrumut externe? De ce a fost nevoie de o Libertate obținută cu sânge?

România a ajuns țara tuturor posibilităților!

Războiul din Ucraina, apreciat că ar fi și războiul României, demonstrează că nimic nu este întâmplător, interesele fiind evidente pentru controlul resurselor și mai puțin pentru restabilirea păcii! Realitatea devine tot mai dură! De la România educată la amplificarea analfabetismului funcțional, de la guvernanții care derulează afaceri cu statul și până la nevoia de sănătate, toate acestea obligă la reflecție!

Ce înseamnă siguranță cetățeanului?

Ce mai înseamnă puterea de a spune NU în fața abuzurilor? Cine sunt cei abuzați și cine sunt adevărații abuzatori? Cine răspunde pentru difuzarea de informații false în timpul Covid-19, dar și pentru părinții înmormântați necreștinește, în saci de plastic? Recunoștință? Câți dintre cei care se bat astăzi cu pumnul în piept și care își doresc puterea cu orice preț gândesc și mai simt pentru România? Cum este posibil să nu aflăm soluții pentru România, o țară atât de frumoasă și bogată cândva, din păcate azi cu resurse naturale controlate de interesele străine, dar și cu oameni care mor în spitale sau se sting fără să mai primească respectul cuvenit?

Pacea nu se lipește cu sânge, iar puterea nu se scrie pe cruce!

Distinsă Doamnă prozatoare și traducătoare Ileana Vulpescu s-a stins recent din viață înconjurată de tăcere, știrile serii fiind fixate pe viitorul premier și pe tinerii consumatori de droguri! Dincolo de bâlbele politice și de bâlbâiții dornici de putere, Doamna Ileana Vulpescu, prin nenumăratele lucrări, dar și prin Artă conversației, rămâne în sufletul nostru, dovedind o inegalabilă inteligență! Două gânduri să nu te părăsească niciodată: acela de a-ți îmbogăți mintea şi sufletul şi gândul că suntem trecători în lume! La fel de discret au plecat dintre noi și distinșii prof.univ.dr. Ioan Godea, român autentic, dar și distinșii Academicieni Florian Constantiniu, Dinu C. Giurescu, Alexandru Surdu, vicepreședinți ai Academiei Române și nu în ultimul rând Răzvan Theodorescu, istoric de artă! Din fericire, se află lângă noi oameni deosebiți, iubitori de țară și de adevăr, precum distinsă Doamna Academician Sabina Ispas și reputatul om de știință, medic neurolog, Academician Constantin Bălăceanu Stolnici, ajuns la al 100 -lea an al vieții!

Respectul ține de ciolanul puterii?

Anticipând vremurile noastre, Nicolae Steinhardt aprecia, în anul 1937, că "domnia proștilor își vă spune cuvântul! În loc de a se împotrivi, oameni cumsecade adoptă expectative binevoitoare, se fac că nu văd și nu aud, pe scurt trădează! Nu își fac datoria! Imparțiali și încrezători înregistrează și tac". Ce a însemnat Covid-19 pentru România? Cine a luat atitudine față de manipularea promovată și de interesele pentru contracte cu măști și izolete? Poporul român? Românii mai sunt un popor sau au ajuns o populație lovită de corupție și de anxietate?

Petre Țuțea obligă la reflecții!

Petre Țuțea: "Un tâmpit mai mare că mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți. De asta numai eu am fost în stare". Greșea distinsul nostru Academician Florian Constantiniu când aprecia că "un popor de oi naște un guvern de lupi"?

Multiple umilințe și-au pus amprenta asupra noastră!

În România, după 34 de ani, încă nu se știe cine sunt teroriștii care au tras în noi! După câți ani vom află cine sunt totuși trădătorii? Cine are puterea să spună NU împotriva acțiunilor de aservire față de o putere străină? Ce am învățat din nedreaptă rușine primită din partea Austriei care a avut puterea să respingă aderarea României în spațiul Schengen, deși derulează afaceri de miliarde de euro în țară noastră? Ce înseamnă autoritatea statului român față de protejarea biodiversității Deltei Dunării, în condițiile în care Ucraina și-a permis să lărgească canalul Bîstroe pentru propriile interese comerciale și de navigație? Ce mai înseamnă România pentru Ucraina? Dar pentru Austria? Ridicatul din umeri nu mai ajută! Explicațiile unor semidocți că România nu a fost informată de Ucraina cu privire la săpăturile efectuate în canalul Bîstroe dovedesc posibile complicități greu de înțeles! De ce trebuie să ne anunțe străinii că în România se fură? Lupul strigă lupul?

Cât de adevărat este că trădarea a ajuns obișnuință la români?

În timp ce pentru un războinic samurai "sepukk-ul" a însemnat singură posibilitate că acesta să își spele rușinea trădării, "ghiseftul" sau "șpaga" îndulcește încă buzunarele unor polițiști și medici, dar și sufletul românilor! Onoare? Respect? Loialitate?

Calea războiului sau Codul Bushido - Codul onoarei obligă la aducerea aminte! "Odată ce ai luat o hotărâre nu dă înapoi! Urmează cu fermitate pași Stabiliți și acționează În consecință". Cine mai gândește însă la cei încercați în mod nedrept de greutățile vieții? Politicienii?

Ce înseamnă trădarea?

Potrivit Noului Cod penal, "fapta cetățeanului român de a intră în legătură cu o putere sau cu organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprimă sau știrbi unitatea și indivizibilitatea suveranitatea sau independența statului", se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi! "Provocarea de război contra țării sau înlesnirea ocupaților militare străine, subminarea economică, politică sau a capacității de apărare a statului, aservirea față de o putere sau organizație străină, ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale" sunt pedepsite de lege! Când gândim la subminarea economică, politică și la aservirea țării față de o putere sau organizație străină, nu se poate să nu ne întrebăm cum a fost posibil că începând cu anul 1990 și până în prezent, România să fie scoasă la vânzare, pământul, pădurile, resursele de aur, petrol și gaze fiind preluate de străini?

Cum a fost posibil ca România să fie scoasă la bursa din Londra de pe lista producătorilor de aur "good delivery", după ce în 2002, combinatul metalurgic Phoenix Baia Mare, specializat în turnarea lingourilor de aur, a pierdut poansonul internațional?

Cine vrea să-și mai aducă aminte ca Phoenix Baia Mare a fost vândut companiei ango-indiene Allied Deals, cu 37 milioane de dolari, deși acesta era vital pentru păstrarea dreptului nostru de a deține marca proprie de producător de aur garantat?

Cine știa despre hărțile geologice cu resursele de aur ale României?

Înainte de 1989, România scotea circa 20 de tone de aur pe an! După 1990, firmele românești care se ocupau de exploatările miniere au fost falimentate, Banca Națională a României refuzând să mai cumpere aur de la minele românești!

Întâmplător sau nu, din anul 2005, România nu mai are acces la exploatarea minelor de aur din Munții Apuseni, pe motiv ca "zăcămintele sunt epuizate"!

Totuși, cine poate să ne explice de ce opt firme străine au primit licențe de exploatare a aurului în țara noastră? Să fie adevărat, potrivit geologilor români (magnanews.ro) ca "în subsolul României se afla 6.000 de tone de aur, în valoare de cel puțin 208,3 miliarde de euro"?

Reprezentanții firmei "Gabriel Resources" declarau că la Roșia Montană au găsit un zăcământ de aur în valoare de 12 miliarde de dolari, adică aproximativ 250 de tone de metal prețios (magnanews.ro)! Ce se mai poate spune?

Trădare națională? Inconștiență sau prostie?

Social Media nu poate fi neglijată! "Open Sources" atrage atenția că suntem una dintre puținele țări europene cu rezerve cunoscute de țiței şi gaze naturale. "Odată cu privatizarea Petromului, 80 la sută dintre concesiunile de pe perimetrele onshore cu potențial economic au fost preluate de investitorii austrieci. La producția medie anuală de 3,9 milioane de tone de țiței şi în condițiile unui declin natural, se apreciază că rezervele actuale ale României se vor epuiza în maxim 20 de ani". Măsuri de securitate? Cât de adevărat este și faptul că împrumuturile externe, cu obligațiuni scadente la 30 de ani, asigură controlul străinilor asupra resurselor naturale, cu atât mai mult cu cât grijă celor aflați la putere se rezumă la multiplicarea averilor personale și mai puțin la moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri?

Cine are nevoie de trădători?

Plutarh în lucrarea sa "Viețile paralele ale oamenilor iluștri" susținea că Iulius Cezar ar fi exclamat "iubesc trădarea dar îi urăsc pe trădători!"

Cine sunt trădătorii?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.